Google и огромный штраф ЕС: американский гигант изменит рекламные услуги, чтобы соответствовать правилам конкуренции
Киев • УНН
Google предложил ЕС меры по избежанию разделения деятельности в онлайн-рекламе после штрафа в 2,95 миллиарда евро. Компания объявила об изменениях в своих рекламных услугах, но Брюссель еще должен решить, примет ли эти обязательства.
Google предложил ЕС меры, чтобы избежать сложных последствий после штрафа ЕС за нарушение антимонопольного законодательства, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Google предложил ЕС меры, направленные на избежание разделения его деятельности в сфере онлайн-рекламы, после того, как в сентябре Брюссель наложил на компанию крупный штраф за злоупотребление доминирующим положением. В пятницу, 14 октября, Google объявил об изменениях в своих рекламных услугах,
Контекст
В сентябре 2025 года Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере 2,95 миллиарда евро за антимонопольное нарушение. Американская компания находится под пристальным вниманием Брюсселя из-за своих предполагаемых действий в нескольких сегментах сектора онлайн-рекламы.
В Ирландии начали расследование против соцсети Х13.11.25, 09:20 • 2738 просмотров
Google получил срок в 60 дней на решение нарушенных вопросов. В этом деле, известном как "Google Adtech", технологический гигант должен был до этой недели предложить меры, которые позволят окончательно положить конец нарушениям конкуренции.
И вот изменения предложены, но примет ли Брюссель обязательства по изменениям в рекламных услугах Google, окончательно неизвестно.
Мы проанализируем меры, предложенные, чтобы увидеть, могут ли они положить конец
Дополнение
В четверг Комиссия начала новое расследование против Google в совершенно иной сфере, на этот раз подозревая ее в наказании определенных новостных сайтов в результатах поиска, что компания отрицает.
Напомним
Компания Google обвиняется в судебном иске в использовании своего помощника Gemini на основе искусственного интеллекта для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail, программ для обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций.
Google потеряла 100 млрд долларов после анонса браузера Atlas от OpenAI22.10.25, 10:17 • 2869 просмотров