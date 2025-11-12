Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20637 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46714 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50035 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47893 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43904 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59836 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50702 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69528 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45804 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65150 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13206 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23041 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22552 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61797 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62011 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2884 перегляди

Компанія Google зіткнулася з позовом через звинувачення у використанні ШІ Gemini для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, чатів та відеоконференцій. Позов стверджує, що Google таємно включила Gemini в ці додатки, збираючи дані без згоди.

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ

Компанія Google звинувачується у судовому позові у використанні свого помічника Gemini на основі штучного інтелекту для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, програм для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Раніше користувачі Gmail, Chat та Meet мали можливість увімкнути програму штучного інтелекту Google. Але у жовтні підрозділ Alphabet Inc. "таємно" включило Gemini у всіх цих додатках, що дозволило йому збирати особисті дані "без відома чи згоди користувачів", йдеться в позові, поданому пізно ввечері у вівторок у федеральний суд Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Google готує супутники, які оброблятимуть дані ШІ в космосі06.11.25, 07:18 • 3990 переглядiв

Хоча компанія дозволяє користувачам відключати Gemini, їм необхідно зайти в налаштування конфіденційності Google, щоб деактивувати інструмент штучного інтелекту, йдеться в колективному позові. Якщо Google не зробить цей крок, вона буде використовувати Gemini для "доступу та використання всієї історії особистих повідомлень своїх користувачів, включаючи буквально кожен відправлений та отриманий електронний лист та вкладення в їхніх облікових записах Gmail", йдеться в позові.

Google інвестує 5,5 млрд євро у німецькі центри обробки даних11.11.25, 19:23 • 3412 переглядiв

У позові стверджується, що Google порушує Закон штату Каліфорнія про вторгнення в приватне життя, прийнятий у 1967 році і забороняє приховане прослуховування телефонних розмов та запис конфіденційних повідомлень без згоди всіх сторін, що беруть участь.

Google продемонстрував прорив у квантових обчисленнях на чіпі Willow - Bloomberg22.10.25, 21:57 • 3887 переглядiв

Google не відреагувала на запит про коментарі поза робочим часом.

Справа називається "Теле проти Google LLC", 25-cv-09704, Окружний суд США, Північний округ Каліфорнії (Сан-Хосе).

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Alphabet
Каліфорнія
Google