Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ
Київ • УНН
Компанія Google зіткнулася з позовом через звинувачення у використанні ШІ Gemini для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, чатів та відеоконференцій. Позов стверджує, що Google таємно включила Gemini в ці додатки, збираючи дані без згоди.
Компанія Google звинувачується у судовому позові у використанні свого помічника Gemini на основі штучного інтелекту для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, програм для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Раніше користувачі Gmail, Chat та Meet мали можливість увімкнути програму штучного інтелекту Google. Але у жовтні підрозділ Alphabet Inc. "таємно" включило Gemini у всіх цих додатках, що дозволило йому збирати особисті дані "без відома чи згоди користувачів", йдеться в позові, поданому пізно ввечері у вівторок у федеральний суд Сан-Хосе, штат Каліфорнія.
Хоча компанія дозволяє користувачам відключати Gemini, їм необхідно зайти в налаштування конфіденційності Google, щоб деактивувати інструмент штучного інтелекту, йдеться в колективному позові. Якщо Google не зробить цей крок, вона буде використовувати Gemini для "доступу та використання всієї історії особистих повідомлень своїх користувачів, включаючи буквально кожен відправлений та отриманий електронний лист та вкладення в їхніх облікових записах Gmail", йдеться в позові.
У позові стверджується, що Google порушує Закон штату Каліфорнія про вторгнення в приватне життя, прийнятий у 1967 році і забороняє приховане прослуховування телефонних розмов та запис конфіденційних повідомлень без згоди всіх сторін, що беруть участь.
Google не відреагувала на запит про коментарі поза робочим часом.
Справа називається "Теле проти Google LLC", 25-cv-09704, Окружний суд США, Північний округ Каліфорнії (Сан-Хосе).