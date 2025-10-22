Google продемонстрував прорив у квантових обчисленнях на чіпі Willow - Bloomberg

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., запустила на своєму квантовому обчислювальному чіпі "Willow" алгоритм, який можна повторити на подібних платформах і перевершити класичні суперкомп'ютери. Цей прорив відкриває шлях для корисних застосувань квантової технології протягом п'яти років, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Алгоритм "Квантові відлуння", детально описаний у статті, опублікованій у середу в науковому журналі Nature, є верифікованим, тобто його можна повторити на іншому квантовому комп'ютері. Він також працював у 13 тисяч разів швидше, ніж це можливо на найкращому суперкомп'ютері світу, повідомила Google. Загалом, ці досягнення вказують на широкий спектр потенційних застосувань у медицині та матеріалознавстві, заявила Google.

Ключовим моментом у верифікованості є те, що це величезний крок на шляху до реального застосування. Досягаючи цього результату, ми дійсно підштовхуємо себе до пошуку мейнстріму - сказав Том О'Браєн, науковий співробітник Google Quantum AI, який керував завершенням цієї роботи.

Акції Alphabet зросли на цілих 2,4% у середу на нью-йоркських торгах. Цей прорив наближає Google на крок до використання обчислювальної потужності, яку обіцяють квантові обчислення, до яких також прагнуть конкуренти Microsoft Corp., International Business Machines Corp. та численні стартапи. Це відбувається після оголошення Google у грудні про те, що Willow вирішила проблему за п'ять хвилин, на яку суперкомп'ютеру знадобилося б 10 септильйонів років.

Квантові комп'ютери використовують крихітні схеми для виконання обчислень, як це роблять традиційні комп'ютери, але вони виконують ці обчислення паралельно, а не послідовно, що робить їх набагато швидшими. Хоча фірми хвалилися створенням квантових платформ, які перевершують класичні комп'ютери, їхнє завдання полягало в тому, щоб знайти корисне застосування.

Google Cloud запускає ШІ Gemini Enterprise – відповідь Microsoft та OpenAI у боротьбі за робоче місце майбутнього

Комп'ютерний науковець Скотт Ааронсон, який не брав участі в дослідженні, написав у електронному листі, що він "в захваті" від прогресу Google у перевершуванні суперкомп'ютерів таким чином, що його можна було б ефективно повторити, і таким чином довести, на другому квантовому комп'ютері, що було "однією з найбільших проблем у цій галузі протягом останніх кількох років". Тим не менш, він попередив, що попереду ще багато роботи.

Дійти від цього до чогось комерційно корисного та/або до масштабованої відмовостійкості (яка не використовувалася для цієї демонстрації) буде додатковими великими викликами - написав Ааронсон, який обіймає посаду завідувача кафедри інформатики Schlumberger Centennial в Техаському університеті в Остіні.

Одним із застосувань алгоритму є вивчення молекулярних структур шляхом обчислення відстаней між атомами, показали вчені у другій спільній статті, яка ще не пройшла рецензування. Метод може бути застосований до розробки ліків та матеріалознавства, включаючи розробку акумуляторів, хоча для цього знадобиться квантовий комп'ютер, який у 10 000 разів більший за сучасні робочі машини, підрахували вчені Google.

Команда Google, до складу якої входить лауреат Нобелівської премії з фізики 2025 року Мішель Х. Деворе, заявила, що планує продовжувати рухатися до реальних застосувань, масштабуючи та підвищуючи точність своїх машин.

Доповнення

Акції Alphabet Inc., власника Google, впали на 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації після анонсу браузера Atlas від OpenAI. Atlas - це веб-браузер на базі штучного інтелекту. Він був створений на основі ChatGPT, який вже працює на комп'ютерах Apple.