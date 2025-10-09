Google Cloud запускає ШІ Gemini Enterprise – відповідь Microsoft та OpenAI у боротьбі за робоче місце майбутнього

Хмарний підрозділ Google представив нову платформу штучного інтелекту Gemini Enterprise, спрямовану на автоматизацію офісних процесів і створення контенту. Таким чином компанія вступає у пряму конкуренцію з Microsoft Copilot і ChatGPT Enterprise. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Alphabet Inc., платформа покликана зробити ШІ інструментом повсякденного користування для звичайних працівників різних галузей. Вартість користування становитиме 30 доларів на місяць за одного користувача.

Gemini Enterprise надає працівникам єдині вхідні двері, через які вони можуть спілкуватися з усіма корпоративними даними, шукати інформацію та використовувати агентів для виконання різноманітних завдань від їхнього імені – заявив CEO Google Cloud Томас Куріан.

За його словами, компанія прагне "демократизувати доступ до штучного інтелекту".

Gemini Enterprise об’єднує ключові ШІ-розробки Google – моделі Gemini, внутрішніх і сторонніх агентів, а також генеративні технології – в одну інтегровану систему. Платформа зможе працювати з даними різних бізнес-додатків, зокрема Salesforce і SAP, що дає змогу будь-якому співробітнику запускати складні процеси без потреби у програмуванні.

Під час демонстрації старша директорка Google Cloud Мар’ям Голамі показала, як маркетолог за допомогою "Агента кампаній" створює промоакцію до Гелловіну – від дослідження тенденцій до оформлення замовлення та публікації у соцмережах.

Google підкреслює, що Gemini Enterprise стане глобально доступною в усіх країнах, де працює Google Cloud, і вже на старті підтримуватиме понад десять мов. Компанія бачить у цьому кроці не просто запуск нового продукту, а підтвердження своєї ролі одного з головних гравців у майбутньому корпоративного штучного інтелекту.

