Google Cloud запускає ШІ Gemini Enterprise – відповідь Microsoft та OpenAI у боротьбі за робоче місце майбутнього

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 1046 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10207 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26459 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29393 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19821 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19517 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30582 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16654 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15579 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
91%
745мм
Популярнi новини
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 15793 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9360 перегляди
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДАPhoto9 жовтня, 06:41 • 3604 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів9 жовтня, 07:24 • 18893 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13108 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13239 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 26484 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 29414 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30593 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 64519 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13239 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9510 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 29020 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 46194 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 60042 перегляди
Актуальне
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Google Cloud запускає ШІ Gemini Enterprise – відповідь Microsoft та OpenAI у боротьбі за робоче місце майбутнього

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Хмарний підрозділ Google представив Gemini Enterprise, нову платформу ШІ для автоматизації офісних процесів, яка коштуватиме 30 доларів на місяць за користувача. Це пряма конкуренція з Microsoft Copilot та ChatGPT Enterprise, спрямована на демократизацію доступу до штучного інтелекту.

Google Cloud запускає ШІ Gemini Enterprise – відповідь Microsoft та OpenAI у боротьбі за робоче місце майбутнього

Хмарний підрозділ Google представив нову платформу штучного інтелекту Gemini Enterprise, спрямовану на автоматизацію офісних процесів і створення контенту. Таким чином компанія вступає у пряму конкуренцію з Microsoft Copilot і ChatGPT Enterprise. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Alphabet Inc., платформа покликана зробити ШІ інструментом повсякденного користування для звичайних працівників різних галузей. Вартість користування становитиме 30 доларів на місяць за одного користувача.

Gemini Enterprise надає працівникам єдині вхідні двері, через які вони можуть спілкуватися з усіма корпоративними даними, шукати інформацію та використовувати агентів для виконання різноманітних завдань від їхнього імені 

– заявив CEO Google Cloud Томас Куріан. 

За його словами, компанія прагне "демократизувати доступ до штучного інтелекту".

Gemini Enterprise об’єднує ключові ШІ-розробки Google – моделі Gemini, внутрішніх і сторонніх агентів, а також генеративні технології – в одну інтегровану систему. Платформа зможе працювати з даними різних бізнес-додатків, зокрема Salesforce і SAP, що дає змогу будь-якому співробітнику запускати складні процеси без потреби у програмуванні.

Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 09.10.25, 01:51 • 9892 перегляди

Під час демонстрації старша директорка Google Cloud Мар’ям Голамі показала, як маркетолог за допомогою "Агента кампаній" створює промоакцію до Гелловіну – від дослідження тенденцій до оформлення замовлення та публікації у соцмережах.

Google підкреслює, що Gemini Enterprise стане глобально доступною в усіх країнах, де працює Google Cloud, і вже на старті підтримуватиме понад десять мов. Компанія бачить у цьому кроці не просто запуск нового продукту, а підтвердження своєї ролі одного з головних гравців у майбутньому корпоративного штучного інтелекту.

Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися08.10.25, 11:23 • 2606 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Alphabet
OpenAI
ChatGPT
Bloomberg
Microsoft
Казахстан