Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 10328 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 22390 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 18918 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 16514 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31154 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 41813 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35861 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29851 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27059 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22761 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
85%
747мм
Популярнi новини
На Львівщині затримали військового у СЗЧ, який прийшов до магазину з гранатоюPhoto8 жовтня, 15:36 • 5552 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 12808 перегляди
Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала8 жовтня, 16:34 • 6174 перегляди
Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"20:34 • 3340 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 8406 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31160 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 41820 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 26384 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35868 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 29298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 12862 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 31909 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 46332 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 48752 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 99934 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Модель штучного інтелекту SKAI отримала право голосу в раді директорів суверенного фонду Казахстану Samruk-Kazyna. Система навчена на внутрішніх документах фонду з 2008 року та працює на суперкомп’ютері Al Farabium.

Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану

У Казахстані модель штучного інтелекту увійшла до ради директорів держфонду з активами на $81 млрд. Про це інформує УНН з посиланням на видання Euronews.

Деталі

Система під назвою SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) отримала право голосу під час ухвалення стратегічних, фінансових та управлінських рішень у раді директорів суверенного фонду Казахстану Samruk-Kazyna. Навчений на внутрішніх документах фонду з 2008 року, штучний директор покликаний сприяти більш точному та збалансованому прийняттю рішень.

SKAI працює на суперкомп’ютері Al Farabium, спирається на казахськомовну модель Alem LLM і функціонує у закритому середовищі, не виходячи за межі Казахстану 

- йдеться у дописі.

Вона офіційно була представлена президенту Касим-Жомарту Токаєву під час форуму Digital Bridge 2025 — найбільшого технологічного заходу Центральної Азії.

Зазначається, що Казахстан позиціонує себе як технологічний міст між Сходом і Заходом, прагнучи стати повністю цифровою економікою протягом трьох років. Країна розробляє Цифровий кодекс, який визначить рамки цифровізації економіки, освіти, охорони здоров’я та держуправління, а також готує закон про ШІ.

На думку міжнародних експертів, технологічний потенціал країни базується на її сильних математичних традиціях і потужному інженерному середовищі.

Казахстан активно формує єдину екосистему ШІ, створивши перший дослідницький університет ШІ і запровадивши національну систему безкоштовного навчання.

До літа 2026 року всі вчителі країни мають пройти навчання зі штучного інтелекту, а кожен студент - отримати сертифікат AI-грамотності.

Нагадаємо

Україна має на меті стати однією з трьох провідних країн світу за масштабами практичного впровадження штучного інтелекту до 2030 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості створення корисного ШІ, який вирішує реальні проблеми.

Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися08.10.25, 10:23 • 2428 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Михайло Федоров
Україна
Казахстан