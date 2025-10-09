Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану

У Казахстані модель штучного інтелекту увійшла до ради директорів держфонду з активами на $81 млрд. Про це інформує УНН з посиланням на видання Euronews.

Деталі

Система під назвою SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) отримала право голосу під час ухвалення стратегічних, фінансових та управлінських рішень у раді директорів суверенного фонду Казахстану Samruk-Kazyna. Навчений на внутрішніх документах фонду з 2008 року, штучний директор покликаний сприяти більш точному та збалансованому прийняттю рішень.

SKAI працює на суперкомп’ютері Al Farabium, спирається на казахськомовну модель Alem LLM і функціонує у закритому середовищі, не виходячи за межі Казахстану - йдеться у дописі.

Вона офіційно була представлена президенту Касим-Жомарту Токаєву під час форуму Digital Bridge 2025 — найбільшого технологічного заходу Центральної Азії.

Зазначається, що Казахстан позиціонує себе як технологічний міст між Сходом і Заходом, прагнучи стати повністю цифровою економікою протягом трьох років. Країна розробляє Цифровий кодекс, який визначить рамки цифровізації економіки, освіти, охорони здоров’я та держуправління, а також готує закон про ШІ.

На думку міжнародних експертів, технологічний потенціал країни базується на її сильних математичних традиціях і потужному інженерному середовищі.

Казахстан активно формує єдину екосистему ШІ, створивши перший дослідницький університет ШІ і запровадивши національну систему безкоштовного навчання.

До літа 2026 року всі вчителі країни мають пройти навчання зі штучного інтелекту, а кожен студент - отримати сертифікат AI-грамотності.

Україна має на меті стати однією з трьох провідних країн світу за масштабами практичного впровадження штучного інтелекту до 2030 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості створення корисного ШІ, який вирішує реальні проблеми.

