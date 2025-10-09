Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана

В Казахстане модель искусственного интеллекта вошла в совет директоров госфонда с активами на $81 млрд. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Euronews.

Детали

Система под названием SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) получила право голоса при принятии стратегических, финансовых и управленческих решений в совете директоров суверенного фонда Казахстана Samruk-Kazyna. Обученный на внутренних документах фонда с 2008 года, искусственный директор призван способствовать более точному и сбалансированному принятию решений.

SKAI работает на суперкомпьютере Al Farabium, опирается на казахскоязычную модель Alem LLM и функционирует в закрытой среде, не выходя за пределы Казахстана - говорится в сообщении.

Она официально была представлена президенту Касым-Жомарту Токаеву во время форума Digital Bridge 2025 — крупнейшего технологического мероприятия Центральной Азии.

Отмечается, что Казахстан позиционирует себя как технологический мост между Востоком и Западом, стремясь стать полностью цифровой экономикой в течение трех лет. Страна разрабатывает Цифровой кодекс, который определит рамки цифровизации экономики, образования, здравоохранения и госуправления, а также готовит закон об ИИ.

По мнению международных экспертов, технологический потенциал страны базируется на ее сильных математических традициях и мощной инженерной среде.

Казахстан активно формирует единую экосистему ИИ, создав первый исследовательский университет ИИ и внедрив национальную систему бесплатного обучения.

К лету 2026 года все учителя страны должны пройти обучение по искусственному интеллекту, а каждый студент - получить сертификат AI-грамотности.

Украина имеет целью стать одной из трех ведущих стран мира по масштабам практического внедрения искусственного интеллекта до 2030 года. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул важность создания полезного ИИ, который решает реальные проблемы.

