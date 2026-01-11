Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР

Враг впервые применил против Украины ударный дрон "Герань-5", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в воскресенье, рассказав детали о нем, пишет УНН.

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5" - сообщили в ГУР.

Детали

По данным ГУР, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, как сообщается, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой российской федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar", - говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", - сообщили в ГУР.

Специалисты ГУР МО Украины, как отмечается, уже осуществляют всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Детальный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.

