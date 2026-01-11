Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР

$42.990.00
06:05 • 9180 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 17440 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 28470 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 48324 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 36313 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 30841 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 35108 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 58061 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40048 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39480 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Популярные новости
Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле
10 января, 23:23 • 3878 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр
10 января, 23:59 • 15716 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США
11 января, 01:06 • 15535 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА
11 января, 01:12 • 15037 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран
07:03 • 7182 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
9 января, 16:19 • 43200 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
8 января, 18:39 • 91603 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 17:08 • 117817 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
8 января, 15:30 • 88344 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:48 • 108945 просмотра
8 января, 13:48 • 108945 просмотра
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Венесуэла
Китай
Иран
Великобритания
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04 • 14170 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08 • 17071 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
8 января, 08:37 • 72848 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22 • 74091 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31 • 94600 просмотра
Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 20 просмотра

ГУР сообщило о первом применении российскими войсками нового ударного БпЛА "Герань-5" в начале 2026 года. Этот дрон имеет длину 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и боевую часть 90 кг.

Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР

Враг впервые применил против Украины ударный дрон "Герань-5", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в воскресенье, рассказав детали о нем, пишет УНН.

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5"

- сообщили в ГУР.

Детали

По данным ГУР, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, как сообщается, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой российской федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar", - говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", - сообщили в ГУР.

Специалисты ГУР МО Украины, как отмечается, уже осуществляют всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Детальный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.

Юлия Шрамко

