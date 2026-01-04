СБС перехватили вражеский "шахед" из ПЗРК: показали видео
Киев • УНН
Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Вражеский БПЛА также имел радиомодем и камеру для управления с территории рф и запуска ракеты.
Силы беспилотных систем ВСУ перехватили вражеский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом, сообщили в СБС ВСУ в воскресенье, пишет УНН.
Детали
"Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом", - говорится в сообщении.
Этот вражеский БПЛА, как указано, "также оснащен радиомодемом и камерой, что позволяет управлять дроном с территории рф и осуществлять пуск ракеты".
"Так, экипажу батальона Darknode удалось сбить "Шахед", который представлял угрозу авиации Украины", - отметили в СБС.
"Продолжается исследование тактики применения нового оружия противника", - сказано в сообщении.
