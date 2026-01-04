СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео
Київ • УНН
Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили російський "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворожий БПЛА також мав радіомодем та камеру для керування з території рф і запуску ракети.
Сили безпілотних систем ЗСУ перехопили ворожий "Шахед" оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом, повідомили у СБС ЗСУ у неділю, пише УНН.
Деталі
"Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "Шахед" оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом", - ідеться у повідомленні.
Цей ворожий БПЛА, як вказано, "також оснащений радіомодемом та камерою, що дозволяє керувати дроном з території рф, та здійснювати пуск ракети".
"Тож екіпажу батальйону Darknode вдалось збити "Шахед", який становив загрозу авіації України", - зазначили у СБС.
"Триває дослідження тактики застосування нової зброї противника", - сказано у повідомленні.
