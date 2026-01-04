СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 10456 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 15140 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 40100 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 27140 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 40935 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 50766 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 56828 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55165 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50643 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65471 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У росії підірвали військовий "Камаз", який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 14431 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 14775 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 10485 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 18299 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 6864 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 92077 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 110794 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 120520 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 256676 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 192646 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Державний кордон України
Іран
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 6196 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 6622 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 7006 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 22022 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 69633 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили російський "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворожий БПЛА також мав радіомодем та камеру для керування з території рф і запуску ракети.

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео

Сили безпілотних систем ЗСУ перехопили ворожий "Шахед" оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом, повідомили у СБС ЗСУ у неділю, пише УНН.

Деталі

"Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "Шахед" оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом", - ідеться у повідомленні.

Цей ворожий БПЛА, як вказано, "також оснащений радіомодемом та камерою, що дозволяє керувати дроном з території рф, та здійснювати пуск ракети".

"Тож екіпажу батальйону Darknode вдалось збити "Шахед", який становив загрозу авіації України", - зазначили у СБС.

"Триває дослідження тактики застосування нової зброї противника", - сказано у повідомленні.

росіяни адаптували БПЛА "шахед" до авіаракети Р-60: ГУР розкрило схему15.12.25, 10:08 • 5875 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Україна