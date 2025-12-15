росіяни адаптували БПЛА "шахед" до авіаракети Р-60: ГУР розкрило схему

$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 1032 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
06:29 • 5772 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 16370 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 26168 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 24296 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 34162 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38004 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51745 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76741 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 52039 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 14928 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 12105 перегляди
Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф15 грудня, 00:49 • 8988 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 10882 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 12006 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 58561 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 73198 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 61278 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 70781 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 95265 перегляди
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 13203 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30829 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32745 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37416 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 72005 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Шахед-136

росіяни адаптували БПЛА "шахед" до авіаракети Р-60: ГУР розкрило схему

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Адаптація дрону іранського виробництва з радянською авіаційною ракетою класу “повітря-повітря” має на меті ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

росіяни адаптували БПЛА "шахед" до авіаракети Р-60: ГУР розкрило схему
Фото: ГУР Міноборони України

російські окупанти адаптували радянську авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 для встановлення на безпілотник "герань" або "шахед" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управленні розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Більш детальна інформація опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions": йдеться про будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БПЛА "гєрань-2" серії "Э", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу БПЛА.

Сам безпілотник оснащено двома мережевими камерами - у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети.

Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Водночас країнами походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БПЛА цього типу. Це США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Як зазначили в ГУР, основна мета нової розробки - створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БПЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.

ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями03.12.25, 10:49 • 7953 перегляди

