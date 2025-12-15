росіяни адаптували БПЛА "шахед" до авіаракети Р-60: ГУР розкрило схему
Київ • УНН
Адаптація дрону іранського виробництва з радянською авіаційною ракетою класу “повітря-повітря” має на меті ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.
російські окупанти адаптували радянську авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 для встановлення на безпілотник "герань" або "шахед" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управленні розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Більш детальна інформація опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions": йдеться про будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БПЛА "гєрань-2" серії "Э", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.
Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу БПЛА.
Сам безпілотник оснащено двома мережевими камерами - у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети.
Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.
Водночас країнами походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БПЛА цього типу. Це США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.
Як зазначили в ГУР, основна мета нової розробки - створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БПЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.
