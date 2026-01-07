Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з росією. Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під час зустрічі у Парижі було "досягнуто гарного прогресу".

Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною, морських ресурсів для розмінування Чорного моря, продовження навчання українських військових офіцерів - запевнив Крістерссон.

Він уточнив, що передумовою для цього є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та їх офіційне схвалення парламентом Швеції.

Нагадаємо

Наприкінці грудня Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро, збільшивши загальний обсяг внесків до 203,08 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення енергосистеми, зокрема в прифронтових областях.

Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки