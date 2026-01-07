$42.420.13
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 61565 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 83225 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157679 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з росією. Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після зустрічі Коаліції охочих.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з росією. Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під час зустрічі у Парижі було "досягнуто гарного прогресу".

Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною, морських ресурсів для розмінування Чорного моря, продовження навчання українських військових офіцерів

- запевнив Крістерссон.

Він уточнив, що передумовою для цього є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та їх офіційне схвалення парламентом Швеції.

Нагадаємо

Наприкінці грудня Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро, збільшивши загальний обсяг внесків до 203,08 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення енергосистеми, зокрема в прифронтових областях.

Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки20.12.25, 21:58 • 8534 перегляди

Вадим Хлюдзинський

