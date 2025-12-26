Швеція виділила понад 63 мільйони євро на зміцнення української енергосистеми
Київ • УНН
Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро, збільшивши загальний обсяг внесків до 203,08 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення енергосистеми, зокрема в прифронтових областях.
Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) здійснило черговий транш до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 63,82 мільйона євро. Після цього перерахунку сукупний обсяг шведських внесків досяг позначки 203,08 мільйони євро. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Деталі
Із загальної суми 44,68 млн євро було цільово спрямовано на спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки.
За рахунок шведських коштів уже реалізовано закупівлю обладнання для розбудови розподіленої генерації. Крім того, фінансування дозволило забезпечити необхідними матеріалами НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу в прифронтових областях: Херсонській, Запорізькій та Чернігівській.
Офіційна позиція та стан Фонду
У Міністерстві енергетики підкреслюють стратегічне значення цієї підтримки для стабілізації енергосистеми.
Ми щиро дякуємо шведським партнерам за цю допомогу, яка є важливим внеском в енергетичну стійкість України в умовах російської збройної агресії. Завдяки цій підтримці ми не тільки відбудовуємо зруйноване ворогом, але й вводимо в експлуатацію нові генеруючі потужності
Станом на 25 грудня 2025 року загальний обсяг грантових коштів у Фонді перевищив 1,521 млрд євро. Грудень став одним із найбільш продуктивних місяців, залучивши 258 мільйонів євро нових внесків, зокрема рекордні 160,11 мільйонів євро від Німеччини. Гроші Фонду використовуються виключно для придбання спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків російських атак.
