Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 6686 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 17839 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 14458 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 12807 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15773 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18240 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
08:30 • 34405 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16778 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 31971 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Меню
Швеція виділила понад 63 мільйони євро на зміцнення української енергосистеми

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро, збільшивши загальний обсяг внесків до 203,08 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення енергосистеми, зокрема в прифронтових областях.

Швеція виділила понад 63 мільйони євро на зміцнення української енергосистеми

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) здійснило черговий транш до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 63,82 мільйона євро. Після цього перерахунку сукупний обсяг шведських внесків досяг позначки 203,08 мільйони євро. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Із загальної суми 44,68 млн євро було цільово спрямовано на спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки.

За рахунок шведських коштів уже реалізовано закупівлю обладнання для розбудови розподіленої генерації. Крім того, фінансування дозволило забезпечити необхідними матеріалами НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу в прифронтових областях: Херсонській, Запорізькій та Чернігівській.

Офіційна позиція та стан Фонду

У Міністерстві енергетики підкреслюють стратегічне значення цієї підтримки для стабілізації енергосистеми.

Ми щиро дякуємо шведським партнерам за цю допомогу, яка є важливим внеском в енергетичну стійкість України в умовах російської збройної агресії. Завдяки цій підтримці ми не тільки відбудовуємо зруйноване ворогом, але й вводимо в експлуатацію нові генеруючі потужності 

– зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.

Станом на 25 грудня 2025 року загальний обсяг грантових коштів у Фонді перевищив 1,521 млрд євро. Грудень став одним із найбільш продуктивних місяців, залучивши 258 мільйонів євро нових внесків, зокрема рекордні 160,11 мільйонів євро від Німеччини. Гроші Фонду використовуються виключно для придбання спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків російських атак.

Степан Гафтко

