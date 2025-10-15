Три країни НАТО зобов'язалися збільшити витрати на зброю для України, але деякі зазнали критики - Reuters

Швеція, Естонія та Фінляндія у середу пообіцяли зробити внески для збільшення витрат на закупівлю американської зброї для України, але такі країни, як Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія, зіткнулися з критикою за стриманість, повідомляє Reuters, пише УНН.

Це сталося на тлі того, як міністр війни США Піт Гегсет у середу закликав союзників по НАТО збільшити витрати на закупівлю американської зброї для України після публікації звіту, який підкреслив різке зниження військової підтримки України в липні та серпні.

Голова Пентагону: зобов'язання союзників скоро стануть спроможностями, і частиною цього є PURL для України

"Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні спроможності, які поважають супротивники", – сказав він журналістам перед зустріччю зі своїми колегами з НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Гегсет закликав союзників збільшити інвестиції в програму PURL, яка замінила пожертвування зброї США Україні та тепер вимагає від союзників оплачувати поставки американської зброї.

"Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони куплять ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення", - зазначив Гегсет.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує подальших зобов'язань, зазначивши, що 2 мільярди доларів вже виділено через цей механізм.

Однак ця сума не достатня для 3,5 мільярда доларів, які Президент України Володимир Зеленський сподівався забезпечити до жовтня, зауважує видання.

Кільський інститут світової економіки (Kiel Institute for the World Economy) повідомив у вівторок, що військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року.

За даними інституту, більша частина військової підтримки зараз надходить через ініціативу PURL, до якої до серпня приєдналися Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія та Швеція.