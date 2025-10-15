Три страны НАТО обязались увеличить расходы на оружие для Украины, но некоторые подверглись критике - Reuters

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 4112 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10542 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11372 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11142 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13582 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14328 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22788 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23290 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13362 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.7м/с
52%
754мм
Популярные новости
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 62031 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 19110 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 39956 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали06:02 • 10197 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16075 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16117 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 22789 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 23292 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 39996 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 90161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 55125 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 34538 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 36579 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 44347 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 48235 просмотра
Актуальное
Сериал
Бильд
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Три страны НАТО обязались увеличить расходы на оружие для Украины, но некоторые подверглись критике - Reuters

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Швеция, Эстония и Финляндия пообещали увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины. Испания, Италия, Франция и Великобритания столкнулись с критикой за сдержанность.

Три страны НАТО обязались увеличить расходы на оружие для Украины, но некоторые подверглись критике - Reuters

Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свой вклад в увеличение расходов на закупку американского оружия для Украины, но такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, столкнулись с критикой за сдержанность, сообщает Reuters, пишет УНН.

Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свои взносы, однако такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, подверглись критике за воздержание

- пишет издание.

Это произошло на фоне того, как министр войны США Пит Хегсет в среду призвал союзников по НАТО увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины после публикации отчета, который подчеркнул резкое снижение военной поддержки Украины в июле и августе.

Глава Пентагона: обязательства союзников скоро станут возможностями, и частью этого является PURL для Украины15.10.25, 10:21 • 1876 просмотров

"Вы получаете мир, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или машете пальцами, вы получаете его, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые уважают противники", – сказал он журналистам перед встречей со своими коллегами из НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу PURL, которая заменила пожертвования оружия США Украине и теперь требует от союзников оплачивать поставки американского оружия.

"Мы ожидаем сегодня, что больше стран пожертвуют еще больше, что они купят еще больше, чтобы обеспечить Украину, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения", - отметил Хегсет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает дальнейших обязательств, отметив, что 2 миллиарда долларов уже выделено через этот механизм.

Однако эта сумма недостаточна для 3,5 миллиарда долларов, которые Президент Украины Владимир Зеленский надеялся обеспечить до октября, отмечает издание.

Кильский институт мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) сообщил во вторник, что военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

По данным института, большая часть военной поддержки сейчас поступает через инициативу PURL, к которой к августу присоединились Бельгия, Канада, Дания, Германия, Латвия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Финляндия
Франция
Швеция
Великобритания
Италия
Испания
Эстония
Украина