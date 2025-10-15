Три страны НАТО обязались увеличить расходы на оружие для Украины, но некоторые подверглись критике - Reuters

Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свой вклад в увеличение расходов на закупку американского оружия для Украины, но такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, столкнулись с критикой за сдержанность, сообщает Reuters, пишет УНН.

Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свои взносы, однако такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, подверглись критике за воздержание - пишет издание.

Это произошло на фоне того, как министр войны США Пит Хегсет в среду призвал союзников по НАТО увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины после публикации отчета, который подчеркнул резкое снижение военной поддержки Украины в июле и августе.

Глава Пентагона: обязательства союзников скоро станут возможностями, и частью этого является PURL для Украины

"Вы получаете мир, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или машете пальцами, вы получаете его, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые уважают противники", – сказал он журналистам перед встречей со своими коллегами из НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу PURL, которая заменила пожертвования оружия США Украине и теперь требует от союзников оплачивать поставки американского оружия.

"Мы ожидаем сегодня, что больше стран пожертвуют еще больше, что они купят еще больше, чтобы обеспечить Украину, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения", - отметил Хегсет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает дальнейших обязательств, отметив, что 2 миллиарда долларов уже выделено через этот механизм.

Однако эта сумма недостаточна для 3,5 миллиарда долларов, которые Президент Украины Владимир Зеленский надеялся обеспечить до октября, отмечает издание.

Кильский институт мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) сообщил во вторник, что военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

По данным института, большая часть военной поддержки сейчас поступает через инициативу PURL, к которой к августу присоединились Бельгия, Канада, Дания, Германия, Латвия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.