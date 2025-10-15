Генсек НАТО ожидает расширения круга союзников в PURL для поставок американского оружия для Украины
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что больше стран-союзников присоединятся к финансированию поставок американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Уже выделено 2 миллиарда долларов на летальную и нелетальную военную поддержку.
Один из вопросов, который мы будем обсуждать, - это эта новая программа, которую мы запустили только в августе, программа, в рамках которой Соединенные Штаты снова предоставляют Украине необходимую, летальную и нелетальную военную поддержку, оплаченную союзниками, уже выделено 2 миллиарда. И у меня есть все основания предполагать сегодня, что многие другие страны подпишутся
Он подчеркнул, что это "чрезвычайно важные вещи, включая системы противовоздушной обороны и, в частности, ракеты-перехватчики, важные для Украины, чтобы обеспечить максимальную защиту своего гражданского населения, своей жизненно важной инфраструктуры от постоянного российского нападения".
Рютте также сообщил, что в течение дня союзники будут говорить об Украине в разных форматах. В частности, ожидается заседание Совета Украина-НАТО, в котором примут участие министр обороны Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель ЕС Кая Каллас. "А позже сегодня – после того, как я увижу вас на пресс-конференции, я, конечно, с нетерпением этого жду – состоится Контактная группа по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн" - ред.), где мы обсудим дальнейшее усиление поддержки Украины под руководством двух министров обороны - Германии и Великобритании, Бориса Писториуса и Джона Хили", - указал Генсек НАТО.
