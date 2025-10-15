Генсек НАТО ожидает расширения круга союзников в PURL для поставок американского оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что больше союзников присоединятся к финансированию поставок американского оружия для Украины, реализуемого в рамках программы PURL. Об этом он заявил, прибыв на министерскую встречу НАТО в Брюсселе, пишет УНН.

Один из вопросов, который мы будем обсуждать, - это эта новая программа, которую мы запустили только в августе, программа, в рамках которой Соединенные Штаты снова предоставляют Украине необходимую, летальную и нелетальную военную поддержку, оплаченную союзниками, уже выделено 2 миллиарда. И у меня есть все основания предполагать сегодня, что многие другие страны подпишутся