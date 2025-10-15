НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что военный альянс и ЕС работают над созданием "стены дронов". НАТО предоставляет военный потенциал, а ЕС обеспечивает финансирование.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в среду перед встречей с министрами обороны союзников, что военный альянс и Европейский Союз совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты стран-членов от вторжений беспилотников, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На вопрос, объединяют ли они усилия, Рютте ответил, что ЕС и НАТО имеют разные роли: НАТО предоставляет военный потенциал, а ЕС контролирует "мягкую силу" внутреннего рынка и обеспечивает наличие финансирования.
