НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
08:03 • 1302 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2358 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8492 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11466 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9370 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13050 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14675 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31036 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60741 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.7м/с
62%
754мм
Популярные новости
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 37291 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46059 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 34517 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 53528 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 25641 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 540 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 8536 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 11488 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26110 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джон Хили
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46462 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 31118 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 33059 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 41477 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 45467 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Сериал
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Instagram

НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что военный альянс и ЕС работают над созданием "стены дронов". НАТО предоставляет военный потенциал, а ЕС обеспечивает финансирование.

НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в среду перед встречей с министрами обороны союзников, что военный альянс и Европейский Союз совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты стран-членов от вторжений беспилотников, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На вопрос, объединяют ли они усилия, Рютте ответил, что ЕС и НАТО имеют разные роли: НАТО предоставляет военный потенциал, а ЕС контролирует "мягкую силу" внутреннего рынка и обеспечивает наличие финансирования.

Еврокомиссия предлагает расширить «стену дронов» для защиты всей Европы – Reuters14.10.25, 17:40 • 4214 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Марк Рютте
НАТО
Европейский Союз