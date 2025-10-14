$41.610.01
Еврокомиссия предлагает расширить «стену дронов» для защиты всей Европы – Reuters

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Еврокомиссия намерена расширить инициативу «стены из дронов» — оборонный проект, который изначально был направлен на защиту восточной границы ЕС, — до уровня всей Европы.

Еврокомиссия предлагает расширить «стену дронов» для защиты всей Европы – Reuters

Европейская комиссия планирует масштабировать инициативу «стена из дронов» – оборонного проекта, направленного на защиту восточного фланга ЕС, – на весь континент. Это решение принято после того, как ряд государств выразили обеспокоенность, что остались без надлежащей защиты от потенциальных беспилотных атак, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС, пишет УНН.

Детали

Reuters сообщает, что по информации двух чиновников Евросоюза и одного дипломата, обновленная «Европейская инициатива по защите от беспилотников» войдет в «дорожную карту оборонной готовности», которую Еврокомиссия представит в четверг.

Премьер-министр Латвии критикует «стену из дронов» ЕС как «сырую» идею – Bloomberg09.10.25, 17:19 • 3438 просмотров

Идея создания «стены из дронов» возникла после инцидента в сентябре, когда около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши – страны-члена ЕС и НАТО. Тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать единую европейскую сеть противодействия дронам – с системами наблюдения, глушения сигналов и средствами поражения от Балтийского до Черного моря.

Однако южные и западноевропейские государства выразили недовольство, указав, что первоначальный план охватывал только восточное направление и не учитывал угрозы в Средиземноморском регионе.

ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас13.10.25, 13:14 • 4986 просмотров

Отвечая на эти замечания, Еврокомиссия согласилась расширить проект, чтобы обеспечить защиту всех стран блока.

Мы предлагаем Европейскую стену из дронов. Европейскую инициативу по защите от дронов, сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты 

– заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, выступая в Брюсселе.

По данным источников, окончательные детали программы могут быть согласованы в ближайшие недели, а первые этапы реализации планируют начать уже в 2026 году. Еврокомиссия рассчитывает, что новая система станет основой общей оборонной архитектуры ЕС, способной реагировать на беспилотные угрозы любого масштаба.

Европарламент призвал к ответу ЕС на российские нарушения и гибридную войну: включая уничтожение воздушных угроз09.10.25, 14:48 • 3120 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Андрюс Кубилиус
Европейский парламент
Европейская комиссия
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен
Польша