Еврокомиссия предлагает расширить «стену дронов» для защиты всей Европы – Reuters
Киев • УНН
Еврокомиссия намерена расширить инициативу «стены из дронов» — оборонный проект, который изначально был направлен на защиту восточной границы ЕС, — до уровня всей Европы.
Европейская комиссия планирует масштабировать инициативу «стена из дронов» – оборонного проекта, направленного на защиту восточного фланга ЕС, – на весь континент. Это решение принято после того, как ряд государств выразили обеспокоенность, что остались без надлежащей защиты от потенциальных беспилотных атак, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС, пишет УНН.
Детали
Reuters сообщает, что по информации двух чиновников Евросоюза и одного дипломата, обновленная «Европейская инициатива по защите от беспилотников» войдет в «дорожную карту оборонной готовности», которую Еврокомиссия представит в четверг.
Идея создания «стены из дронов» возникла после инцидента в сентябре, когда около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши – страны-члена ЕС и НАТО. Тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать единую европейскую сеть противодействия дронам – с системами наблюдения, глушения сигналов и средствами поражения от Балтийского до Черного моря.
Однако южные и западноевропейские государства выразили недовольство, указав, что первоначальный план охватывал только восточное направление и не учитывал угрозы в Средиземноморском регионе.
Отвечая на эти замечания, Еврокомиссия согласилась расширить проект, чтобы обеспечить защиту всех стран блока.
Мы предлагаем Европейскую стену из дронов. Европейскую инициативу по защите от дронов, сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты
По данным источников, окончательные детали программы могут быть согласованы в ближайшие недели, а первые этапы реализации планируют начать уже в 2026 году. Еврокомиссия рассчитывает, что новая система станет основой общей оборонной архитектуры ЕС, способной реагировать на беспилотные угрозы любого масштаба.
