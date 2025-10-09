Премьер-министр Латвии критикует «стену из дронов» ЕС как «сырую» идею – Bloomberg

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила осторожность относительно планов Евросоюза создать так называемую стену из дронов вдоль восточной границы блока, назвав эту инициативу "очень сырой". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В комментарии Bloomberg TV в Риге Силиня подчеркнула, что конкретные детали проекта пока неизвестны.

Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, ведь угрозы от дронов уже не ограничиваются Балтией, они касаются Копенгагена и других регионов Европы

– отметила она.

Идея ЕС возникла на фоне серии нарушений воздушного пространства и случаев, когда беспилотники влияли на работу аэропортов в Дании и Германии. В то же время эксперты предостерегают, что создание эффективного щита против дронов будет чрезвычайно сложным и дорогим и может занять годы.

