Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса
Киев • УНН
Эногастрономия предлагает базовые принципы гармоничного сочетания вина с едой, что позволяет создавать удачные пары. Важно учитывать регион происхождения, стиль вина и главный вкус блюда, а также жирность и соленость.
Правильное сочетание вина и еды может подчеркнуть вкус обоих и сделать прием пищи настоящим праздником. Эногастрономия — искусство и наука гармоничного сочетания вина с едой, не дает точных правил, но понимание базовых принципов позволяет легко создавать гармоничные пары, даже если вы не профессиональный сомелье. О том, как сочетать еду и вино удачно и вкусно, расскажет УНН.
Самый простой способ получить успешное сочетание — выбирать локальное к локальному. То есть, вино из того же региона, что и блюдо. Кухня и местные вина веками учились друг у друга, именно поэтому продукты и напитки, как правило, хорошо ладят. Чем точнее известно место происхождения блюда, тем легче гармонично подобрать пару.
Кроме того, стоит ориентироваться на стиль, а не на сорт напитка, ведь один сорт винограда может давать очень разные вина в зависимости от климата, технологии и выдержки. Стиль вина делится на: легкие, плотные и кислотные вина.
Легкие вина — освежающие, не слишком крепкие, легкие для питья. Обычно это белые или розовые вина, иногда легкие игристые. Идеально подходят к:
- закускам и салатам;
- белой рыбе;
- птице и овощным блюдам;
- вегетарианским блюдам или блюдам с нежным вкусом.
Плотные вина — насыщенные, с глубоким вкусом, подходят к сытной пище. К ним относятся красные вина средней и высокой насыщенности, или некоторые белые с выдержкой. Подойдут к:
- красному мясу;
- стейкам;
- жареной или запеченной птице;
- блюдам с насыщенными соусами;
- запеченным или жареным овощам;
- блюдам с сыром или другими сытными компонентами.
Кислотные вина — освежающие и бодрящие, обычно это белые вина с яркой кислотностью, иногда розовые и игристые. Они прекрасно "дружат" с:
- морепродуктами и рыбой с лимоном; - блюдами с томатами и легкими соусами; - острой и пряной кухней; - солеными закусками и легкими сырными блюдами.
Ориентируйтесь на главный вкус блюда
Важно учитывать не только основной продукт (мясо, рыба), но и соус или специи. Например, белая рыба без соуса идеально гармонирует с легким вином, а ту же рыбу, но со сливочным соусом лучше запивать плотным белым вином, тогда как острая еда сочетается только с легкими, освежающими винами, которые смягчают остроту.
Кроме того, не стоит забывать и о жирности и солености блюда. Жирная пища требует крепкого и насыщенного вина, чтобы балансировать вкус блюда, а вот соленые блюда хорошо сочетаются с кислотными или сладкими винами, ведь так можно подчеркнуть вкус или создать яркий контраст.
Однако, если на столе много блюд, то универсальным и наиболее удачным решением будет выбирать игристые вина. Они освежают вкус, не конфликтуют с блюдами и легко адаптируются к разной кухне.
А если вы уже перешли к десерту, то помните, что вино всегда должно быть слаще самого десерта, иначе напиток покажется кислым или пустым. Зато сухие вина подходят не ко всем сладким блюдам и скорее являются исключением.
Итак, идеальное сочетание вина и еды — это баланс между стилем вина и характером блюда. Прислушивайтесь к собственным ощущениям и экспериментируйте. Логика, внимательность и немного практики помогут получить максимум удовольствия от каждого бокала.
