Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 4570 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 8602 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 8650 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 9448 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11318 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13477 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26205 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 61057 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41211 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34675 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.3м/с
76%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 10386 просмотра
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД31 декабря, 04:01 • 5432 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 14560 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 7872 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина08:33 • 3530 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 51352 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 54046 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 48950 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 76234 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 73503 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Иран
Реклама
УНН Lite
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 64 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 1110 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 17733 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 61059 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 28839 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Эногастрономия предлагает базовые принципы гармоничного сочетания вина с едой, что позволяет создавать удачные пары. Важно учитывать регион происхождения, стиль вина и главный вкус блюда, а также жирность и соленость.

Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса

Правильное сочетание вина и еды может подчеркнуть вкус обоих и сделать прием пищи настоящим праздником. Эногастрономия — искусство и наука гармоничного сочетания вина с едой, не дает точных правил, но понимание базовых принципов позволяет легко создавать гармоничные пары, даже если вы не профессиональный сомелье. О том, как сочетать еду и вино удачно и вкусно, расскажет УНН.

Самый простой способ получить успешное сочетание — выбирать локальное к локальному. То есть, вино из того же региона, что и блюдо. Кухня и местные вина веками учились друг у друга, именно поэтому продукты и напитки, как правило, хорошо ладят. Чем точнее известно место происхождения блюда, тем легче гармонично подобрать пару.

Кроме того, стоит ориентироваться на стиль, а не на сорт напитка, ведь один сорт винограда может давать очень разные вина в зависимости от климата, технологии и выдержки. Стиль вина делится на: легкие, плотные и кислотные вина.

Легкие вина — освежающие, не слишком крепкие, легкие для питья. Обычно это белые или розовые вина, иногда легкие игристые. Идеально подходят к:

- закускам и салатам;

- белой рыбе;

- птице и овощным блюдам;

- вегетарианским блюдам или блюдам с нежным вкусом.

Плотные вина — насыщенные, с глубоким вкусом, подходят к сытной пище. К ним относятся красные вина средней и высокой насыщенности, или некоторые белые с выдержкой. Подойдут к:

- красному мясу;

- стейкам;

- жареной или запеченной птице;

- блюдам с насыщенными соусами;

- запеченным или жареным овощам;

- блюдам с сыром или другими сытными компонентами.

Кислотные вина — освежающие и бодрящие, обычно это белые вина с яркой кислотностью, иногда розовые и игристые. Они прекрасно "дружат" с:

- морепродуктами и рыбой с лимоном; - блюдами с томатами и легкими соусами; - острой и пряной кухней; - солеными закусками и легкими сырными блюдами.

Ориентируйтесь на главный вкус блюда

Важно учитывать не только основной продукт (мясо, рыба), но и соус или специи. Например, белая рыба без соуса идеально гармонирует с легким вином, а ту же рыбу, но со сливочным соусом лучше запивать плотным белым вином, тогда как острая еда сочетается только с легкими, освежающими винами, которые смягчают остроту.

Кроме того, не стоит забывать и о жирности и солености блюда. Жирная пища требует крепкого и насыщенного вина, чтобы балансировать вкус блюда, а вот соленые блюда хорошо сочетаются с кислотными или сладкими винами, ведь так можно подчеркнуть вкус или создать яркий контраст.

Однако, если на столе много блюд, то универсальным и наиболее удачным решением будет выбирать игристые вина. Они освежают вкус, не конфликтуют с блюдами и легко адаптируются к разной кухне.

А если вы уже перешли к десерту, то помните, что вино всегда должно быть слаще самого десерта, иначе напиток покажется кислым или пустым. Зато сухие вина подходят не ко всем сладким блюдам и скорее являются исключением.

Итак, идеальное сочетание вина и еды — это баланс между стилем вина и характером блюда. Прислушивайтесь к собственным ощущениям и экспериментируйте. Логика, внимательность и немного практики помогут получить максимум удовольствия от каждого бокала.

Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе11.12.25, 20:51 • 4302 просмотра

Алла Киосак

УНН LiteЛайфхаки