Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

17:49 • 3796 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 8942 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 13275 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 16814 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 23568 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16713 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18756 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16133 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16428 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16783 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 21206 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 21391 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 35612 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 19597 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 4110 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 23568 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 35725 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 40433 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 51887 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 53012 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 21484 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 28207 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 33760 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29581 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 38362 просмотра
Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Эксклюзивный магнум шампанского Dom Pérignon Vintage 1961 со свадьбы принца Чарльза и леди Дианы Спенсер не был продан на аукционе в Дании. Ставки оказались недостаточно высокими, не достигнув ожидаемых 600 000 датских крон (около 81 000 евро).

Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не было продано на аукционе в Дании, передает УНН со ссылкой на AP.

Свадьба, покорившая весь мир, состоялась в 1981 году. Леди Диана Спенсер сказала "да" принцу Чарльзу, став принцессой Уэльской и принеся молодость и очарование в британскую королевскую семью.

Спустя более 40 лет после свадьбы и много лет после распада брака, поклонники королевской семьи получили возможность приобрести редкую часть этого исторического дня – или, возможно, глоток – на аукционе в четверг. Но эксклюзивный магнум шампанского Dom Pérignon Vintage 1961 не был продан, потому что ставки оказались недостаточно высокими.

"Зимнее яйцо" Фаберже на аукционе Christie’s продано за рекордные $30,2 млн03.12.25, 09:44 • 6930 просмотров

Ожидается, что шампанское, специально произведенное по этому случаю, принесет до 600 000 датских крон (около 81 000 евро или 93 000 долларов), когда оно будет выставлено на аукцион в четверг в аукционном доме Bruun Rasmussen в Люнгбю, к северу от Копенгагена.

"Предложения не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, лот не был продан", - сообщила в электронном письме в четверг представитель аукционного дома Кирстин Дам Фрихед. "Мы, конечно, надеялись, что он будет продан по оценочной стоимости, особенно учитывая большой общественный интерес, который он вызвал".

Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на леди Диане Спенсер в лондонском соборе Святого Павла 29 июля 1981 года. После церемонии состоялся пышный прием в Букингемском дворце.

Музей в Париже представил восковую фигуру принцессы Дианы в ее знаменитом "платье мести"20.11.25, 16:53 • 5581 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Брак
Копенгаген
Карл III
Дания
Лондон