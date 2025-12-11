Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не было продано на аукционе в Дании, передает УНН со ссылкой на AP.

Свадьба, покорившая весь мир, состоялась в 1981 году. Леди Диана Спенсер сказала "да" принцу Чарльзу, став принцессой Уэльской и принеся молодость и очарование в британскую королевскую семью.

Спустя более 40 лет после свадьбы и много лет после распада брака, поклонники королевской семьи получили возможность приобрести редкую часть этого исторического дня – или, возможно, глоток – на аукционе в четверг. Но эксклюзивный магнум шампанского Dom Pérignon Vintage 1961 не был продан, потому что ставки оказались недостаточно высокими.

Ожидается, что шампанское, специально произведенное по этому случаю, принесет до 600 000 датских крон (около 81 000 евро или 93 000 долларов), когда оно будет выставлено на аукцион в четверг в аукционном доме Bruun Rasmussen в Люнгбю, к северу от Копенгагена.

"Предложения не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, лот не был продан", - сообщила в электронном письме в четверг представитель аукционного дома Кирстин Дам Фрихед. "Мы, конечно, надеялись, что он будет продан по оценочной стоимости, особенно учитывая большой общественный интерес, который он вызвал".

Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на леди Диане Спенсер в лондонском соборе Святого Павла 29 июля 1981 года. После церемонии состоялся пышный прием в Букингемском дворце.

