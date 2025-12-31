Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Киев • УНН
Политолог Станислав Желиховский выделил ключевые события года: возвращение Трампа, возобновление переговоров, создание "Коалиции желающих", выделение Украине 90 млрд евро и механизм PURL. Также эксперт упомянул о выборах в Польше и визите Зеленского.
Этот год в политическом плане выдался богатым на события. В частности, в Белый дом вернулся Дональд Трамп, удалось возобновить переговорный процесс по завершению войны и активизировать гуманитарный трек, а также положить начало новым форматам поддержки Украины, в частности механизм PURL. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН рассказал о топ-политических событиях уходящего года.
Возвращение Трампа к власти, возобновление мирного трека, встречи между Украиной и США
Действительно, год был непростой, и мы должны понимать, что он даже в какой-то мере был судьбоносным, хотя на самом деле не все наши надежды оправдались. Возможно, и не у всех были такие надежды, но существовали предположения, что этот год будет для нас более успешным в контексте завершения боевых действий. Как раз это было связано со стартом переговорного процесса, а катализатором его начала стало возвращение в Овальный кабинет Дональда Трампа
По его словам, Украина впервые за несколько лет при посредничестве США, при посредничестве Турции коммуницировала с россиянами.
То есть они сидели в одном зале, и это мы говорим о переговорах в Стамбуле. Это был преимущественно гуманитарный трек. И он доказал свою успешность. Украина смогла вернуть и пленных, и тела погибших, и смогла вернуть детей, которых похитила россия. Это важно для украинского государства, потому что Украина ратует за то, чтобы наши люди, живы они или уже нет, но чтобы они были возвращены
"Коалиция желающих"
Еще одним важным аспектом является создание в этом году формата "Коалиции желающих".
Конечно, не могу не упомянуть создание в марте такого формата, как "Коалиция желающих". Это формат, который поддерживает нас, особенно в контексте переговоров по мирному урегулированию. Мы видим, что он неплохо себя проявил, но пока непонятно, что именно Европа может дать Украине в контексте гарантий безопасности
Он подчеркнул, что уже в начале января следующего года должны состояться ряд встреч в различных форматах, поэтому этот вопрос гарантий безопасности остается в динамике.
В то же время мы видим, что Европа нас поддерживает
90 млрд евро Украине от ЕС
Также важной политической новостью для Украины стало выделение 90 млрд евро финансовой поддержки от ЕС на следующие два года.
Если говорить в целом о Европейском Союзе, то позитивной новостью стало предоставление Украине займа в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Это означает, что Украина имеет финансовый ресурс, который может быть направлен, в частности, на оборонный сектор и безопасность государства. Это дает возможность и в дальнейшем оказывать сопротивление российской агрессии. В то же время эти средства могут быть использованы для восстановления и поддержки украинской экономики, а также для ее выведения из кризисного состояния, если, например, в 2026 году будут достигнуты договоренности по мирному урегулированию. Пока что все это в динамике, мы не знаем, как оно будет, но хорошо, что средства были предоставлены, ведь существовали надежды, что финансирование будет поступать из замороженных российских активов, однако этого не произошло из-за отсутствия консенсуса среди европейских партнеров
Механизм PURL
Как отметил Желиховский, механизм PURL предусматривает, что европейские партнеры будут покупать у США вооружение для Украины и передавать его для нужд обороны.
Это важно, поскольку администрация Дональда Трампа не желает передавать оружие Украине бесплатно, как это могло происходить во времена администрации Джо Байдена. В то же время это означает, что Украина не останется без американского вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что без поддержки США Украина не сможет выстоять
По его словам, Европа, несмотря на определенные позитивные сдвиги, пока не способна в полной мере компенсировать объемы помощи, которые оказывали или оказывают США.
Также эксперт подчеркивает, что поддержка США является критически важной для Украины, и позитивным сигналом является то, что Трамп согласился на такой механизм.
Выборы в Польше, эксгумация жертв Волынской трагедии
В июне Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.
Желиховский отмечает, что Навроцкий имеет более жесткие взгляды, чем его предшественник Анджей Дуда.
Я думаю, что в Украине были надежды, что на президентских выборах победит мэр Варшавы Рафал Тшасковский - представитель правящего лагеря, который возглавляет премьер-министр Дональд Туск. Если бы победил Рафал Тшасковский, мы могли бы говорить о полном переходе власти к более либеральным и умеренным политическим силам, а не о разделении власти с консервативными силами. Если же говорить о победе Кароля Навроцкого, то, несмотря на его формальную независимость, его поддерживала партия "Право и справедливость" - консервативная политическая сила, которая находилась у власти, но потеряла рычаги управления после парламентских выборов 2023 года
Он подчеркивает, что сейчас в Польше можно наблюдать много специфических процессов, которые породили определенную нестабильность в стране.
Украинский вопрос так или иначе появляется и продолжает появляться в польском политическом дискурсе, но, к счастью, мы не видим слишком негативных последствий для Украины. Более того, президент Зеленский 19 декабря совершил визит в Польшу и встретился с представителями политического класса страны, прежде всего с президентом Навроцким. Эта встреча была долгожданной, и лидеры смогли очертить широкий круг вопросов - безопасности и энергетических. Если говорить об исторических аспектах, в частности таких чувствительных вопросах, как Волынская трагедия, то стороны согласились продолжать сотрудничество, в частности по эксгумации жертв. Недавно уже были сделаны определенные шаги
Эксперт подчеркнул, что встреча обоих президентов создала неплохую основу для реализации совместных проектов.
