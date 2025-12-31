$42.390.17
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года

Киев • УНН

 162 просмотра

Политолог Станислав Желиховский выделил ключевые события года: возвращение Трампа, возобновление переговоров, создание "Коалиции желающих", выделение Украине 90 млрд евро и механизм PURL. Также эксперт упомянул о выборах в Польше и визите Зеленского.

Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года

Этот год в политическом плане выдался богатым на события. В частности, в Белый дом вернулся Дональд Трамп, удалось возобновить переговорный процесс по завершению войны и активизировать гуманитарный трек, а также положить начало новым форматам поддержки Украины, в частности механизм PURL. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН рассказал о топ-политических событиях уходящего года.

Возвращение Трампа к власти, возобновление мирного трека, встречи между Украиной и США

Действительно, год был непростой, и мы должны понимать, что он даже в какой-то мере был судьбоносным, хотя на самом деле не все наши надежды оправдались. Возможно, и не у всех были такие надежды, но существовали предположения, что этот год будет для нас более успешным в контексте завершения боевых действий. Как раз это было связано со стартом переговорного процесса, а катализатором его начала стало возвращение в Овальный кабинет Дональда Трампа

- говорит Желиховский.

По его словам, Украина впервые за несколько лет при посредничестве США, при посредничестве Турции коммуницировала с россиянами.

То есть они сидели в одном зале, и это мы говорим о переговорах в Стамбуле. Это был преимущественно гуманитарный трек. И он доказал свою успешность. Украина смогла вернуть и пленных, и тела погибших, и смогла вернуть детей, которых похитила россия. Это важно для украинского государства, потому что Украина ратует за то, чтобы наши люди, живы они или уже нет, но чтобы они были возвращены

 - отметил Желиховский.

"Коалиция желающих"

 Еще одним важным аспектом является создание в этом году формата "Коалиции желающих".

Конечно, не могу не упомянуть создание в марте такого формата, как "Коалиция желающих". Это формат, который поддерживает нас, особенно в контексте переговоров по мирному урегулированию. Мы видим, что он неплохо себя проявил, но пока непонятно, что именно Европа может дать Украине в контексте гарантий безопасности

- говорит Желиховский.

Он подчеркнул, что уже в начале января следующего года должны состояться ряд встреч в различных форматах, поэтому этот вопрос гарантий безопасности остается в динамике. 

В то же время мы видим, что Европа нас поддерживает

- добавляет политолог.

90 млрд евро Украине от ЕС

Также важной политической новостью для Украины стало выделение 90 млрд евро финансовой поддержки от ЕС на следующие два года.

Если говорить в целом о Европейском Союзе, то позитивной новостью стало предоставление Украине займа в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Это означает, что Украина имеет финансовый ресурс, который может быть направлен, в частности, на оборонный сектор и безопасность государства. Это дает возможность и в дальнейшем оказывать сопротивление российской агрессии. В то же время эти средства могут быть использованы для восстановления и поддержки украинской экономики, а также для ее выведения из кризисного состояния, если, например, в 2026 году будут достигнуты договоренности по мирному урегулированию. Пока что все это в динамике, мы не знаем, как оно будет, но хорошо, что средства были предоставлены, ведь существовали надежды, что финансирование будет поступать из замороженных российских активов, однако этого не произошло из-за отсутствия консенсуса среди европейских партнеров

- подчеркивает эксперт.

Механизм PURL

Как отметил Желиховский, механизм PURL предусматривает, что европейские партнеры будут покупать у США вооружение для Украины и передавать его для нужд обороны.

Это важно, поскольку администрация Дональда Трампа не желает передавать оружие Украине бесплатно, как это могло происходить во времена администрации Джо Байдена. В то же время это означает, что Украина не останется без американского вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что без поддержки США Украина не сможет выстоять

- говорит Желиховский.

По его словам, Европа, несмотря на определенные позитивные сдвиги, пока не способна в полной мере компенсировать объемы помощи, которые оказывали или оказывают США.

Также эксперт подчеркивает, что поддержка США является критически важной для Украины, и позитивным сигналом является то, что Трамп согласился на такой механизм.

Выборы в Польше, эксгумация жертв Волынской трагедии

В июне Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.

Желиховский отмечает, что Навроцкий имеет более жесткие взгляды, чем его предшественник Анджей Дуда.

Я думаю, что в Украине были надежды, что на президентских выборах победит мэр Варшавы Рафал Тшасковский - представитель правящего лагеря, который возглавляет премьер-министр Дональд Туск. Если бы победил Рафал Тшасковский, мы могли бы говорить о полном переходе власти к более либеральным и умеренным политическим силам, а не о разделении власти с консервативными силами. Если же говорить о победе Кароля Навроцкого, то, несмотря на его формальную независимость, его поддерживала партия "Право и справедливость" - консервативная политическая сила, которая находилась у власти, но потеряла рычаги управления после парламентских выборов 2023 года

- отмечает Желиховский.

Он подчеркивает, что сейчас в Польше можно наблюдать много специфических процессов, которые породили определенную нестабильность в стране.

Украинский вопрос так или иначе появляется и продолжает появляться в польском политическом дискурсе, но, к счастью, мы не видим слишком негативных последствий для Украины. Более того, президент Зеленский 19 декабря совершил визит в Польшу и встретился с представителями политического класса страны, прежде всего с президентом Навроцким. Эта встреча была долгожданной, и лидеры смогли очертить широкий круг вопросов - безопасности и энергетических. Если говорить об исторических аспектах, в частности таких чувствительных вопросах, как Волынская трагедия, то стороны согласились продолжать сотрудничество, в частности по эксгумации жертв. Недавно уже были сделаны определенные шаги

- добавляет политолог.

Эксперт подчеркнул, что встреча обоих президентов создала неплохую основу для реализации совместных проектов.

Павел Башинский

