Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему

Резонансное "Дело Odrex", движение активистов StopOdrex с жалобами на лечение и новости о смертях пациентов во время лечения подсветили критическую незащищенность украинского пациента. Народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева считает, что систему стоит начинать менять на уровне законодательства. О том, почему Украина нуждается в четком разграничении профессиональной ошибки и преступной халатности и возможно ли введение ответственности не только для врачей, но и для руководства медучреждений, читайте в материале УНН.

Когда пациент платит высокую цену за лечение в частной клинике, он покупает не только комфортную палату, а надеется на более высокий уровень безопасности и новейшие подходы к лечению. Однако "Дело Odrex" разбило этот миф. Смерть основателя Kadorr Group Аднана Кивана, чья жизнь оборвалась в стенах одесской клиники Odrex из-за сепсиса, стала детонатором для настоящего общественного взрыва. Оказалось, что за глянцевым фасадом скандальной одесской клиники скрываются десятки уголовных производств и трагических историй людей, которые считают себя или своих близких пострадавшими из-за лечения в Odrex. Именно они и сформировали движение активистов StopOdrex, которое собирает и анонимно публикует истории о лечении в клинике.

В основном в своих историях бывшие пациенты Odrex рассказывают о возможных манипуляциях с медицинскими документами, запугивании смертельными диагнозами ради навязывания дорогих операций, распространении личных данных бывших пациентов и даже сотрудничестве клиники с частными ритуальными службами.

Народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева считает, что именно несовершенство законодательства является причиной того, что дела о медицинской халатности растягиваются на годы, не давая ответов ни пациентам, ни медикам. По ее словам, корень проблемы в том, что закон сейчас не позволяет четко отделить фатальную случайность от сознательного нарушения протоколов. Это превращает поиск справедливости в бесконечный процесс, где виновных найти практически невозможно.

Резонансные медицинские дела, которые годами находятся в судах, свидетельствуют о системной проблеме. Вопрос не только в строгости уголовной ответственности, а в том, что в украинском законодательстве до сих пор нет четкого разграничения между уголовной халатностью, профессиональной ошибкой и системным дефектом организации медицинской помощи. Из-за этого семьи пациентов годами ожидают справедливого решения, а врачи работают в постоянном страхе уголовного преследования даже в сложных клинических ситуациях. Такая модель не формирует ни доверия, ни безопасности – считает Оксана Дмитриева.

Нардеп отметила, что в большинстве европейских стран акцент законодательства не на тяжести наказания, а на создании независимых механизмов профессионального рассмотрения. Речь идет о клинических комиссиях и врачебном самоуправлении, которые способны профессионально отличить объективный медицинский риск от организационного провала руководства клиники. Именно такой подход позволил бы быстрее устанавливать истину в делах, подобных Odrex.

"Еще в декабре я поднимала вопрос необходимости изменений в подходе к рассмотрению медицинских инцидентов. Убеждена, что Украине нужна система, которая одновременно защищает права пациентов, обеспечивает справедливую профессиональную оценку для врачей и распределяет ответственность не только на исполнителя, но и на учреждение и управленческие решения. Работа в этом направлении продолжается. Я убеждена, что мы должны перейти от реакции на отдельные трагедии к созданию прозрачных и предсказуемых правил, которые повысят доверие к медицинской системе", – добавила Оксана Дмитриева.

"Дело Odrex" также обнажило проблему избирательной слепоты регулятора. Несмотря на 10 уголовных производств, связанных с деятельностью "Одрекса" (по статьям: мошенничество, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленное убийство), НСЗУ продолжает заключать с клиникой контракты, направляя туда бюджетные средства. Согласно официальным заявлениям администрации скандальной Odrex, только за 2023 год клиника получила от НСЗУ более 53 млн гривен.

Возможно, причина такой "удобной слепоты" в том, что гендиректор скандальной клиники Odrex Тигран Арутюнян и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, как сообщал УНН ранее, знакомы много лет? Ведь Арутюнян не просто возглавляет скандальную клинику, а официально входит в состав рабочей группы Минздрава по вопросам развития частной медицины, которую возглавляет министр Ляшко. Именно эта группа нарабатывает "правила игры" для частного сектора медицины. Такое близкое партнерство на фоне 10 уголовных дел и массовых жалоб пациентов порождает обоснованные подозрения в конфликте интересов: может ли министр объективно контролировать того, с кем совместно "развивает и регулирует" рынок?

Ситуация вокруг "Дела Odrex" это приговор старой модели правоотношений в украинской медицине. Когда высокие чеки и влиятельные знакомства в Минздраве становятся "броней" от ответственности, пациент превращается в беззащитного потребителя опасных услуг. Однако в этой системе нет победителей. Пока наказание за системные провалы в управлении и ненадлежащее оказание помощи не начнет четко регулироваться законом, мы будем видеть лишь углубление пропасти: пациенты будут бояться идти в больницы, а профессиональные медики – браться за сложные случаи, чтобы не стать очередными "козлами отпущения" в судах в случае фатального исхода.

Медицина не должна быть лотереей или "опасным бизнесом", где ценой ошибки является человеческая жизнь. Украине нужны прозрачные правила игры, где защита пациента является безусловным приоритетом, а ответственность медицинского учреждения, в случае ошибки – неотвратимой.