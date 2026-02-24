$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 34 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 2578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 18936 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 16951 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 16491 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 16809 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
23 февраля, 17:51 • 22323 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40523 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30866 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30400 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
77%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 8590 просмотра
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу24 февраля, 04:30 • 5944 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 19813 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 7874 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 13080 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 34 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 18937 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 42181 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 61968 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 65239 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 2402 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 23076 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 20873 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 21580 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 73825 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление

Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Резонансное "Дело Odrex" и десятки жалоб на лечение от пациентов обнажили системную проблему незащищенности украинских пациентов. В Верховной Раде уже говорят о необходимости законодательных изменений, которые позволят четко разграничить профессиональную ошибку и преступную халатность. Речь идет об ответственности не только врачей, но и руководства медучреждений, которое должно отвечать за управленческие решения и организацию помощи.

Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему

Резонансное "Дело Odrex", движение активистов StopOdrex с жалобами на лечение и новости о смертях пациентов во время лечения подсветили критическую незащищенность украинского пациента. Народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева считает, что систему стоит начинать менять на уровне законодательства. О том, почему Украина нуждается в четком разграничении профессиональной ошибки и преступной халатности и возможно ли введение ответственности не только для врачей, но и для руководства медучреждений, читайте в материале УНН

Когда пациент платит высокую цену за лечение в частной клинике, он покупает не только комфортную палату, а надеется на более высокий уровень безопасности и новейшие подходы к лечению. Однако "Дело Odrex" разбило этот миф. Смерть основателя Kadorr Group Аднана Кивана, чья жизнь оборвалась в стенах одесской клиники Odrex из-за сепсиса, стала детонатором для настоящего общественного взрыва. Оказалось, что за глянцевым фасадом скандальной одесской клиники скрываются десятки уголовных производств и трагических историй людей, которые считают себя или своих близких пострадавшими из-за лечения в Odrex. Именно они и сформировали движение активистов StopOdrex, которое собирает и анонимно публикует истории о лечении в клинике. 

В основном в своих историях бывшие пациенты Odrex рассказывают о возможных манипуляциях с медицинскими документами, запугивании смертельными диагнозами ради навязывания дорогих операций, распространении личных данных бывших пациентов и даже сотрудничестве клиники с частными ритуальными службами. 

Народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева считает, что именно несовершенство законодательства является причиной того, что дела о медицинской халатности растягиваются на годы, не давая ответов ни пациентам, ни медикам. По ее словам, корень проблемы в том, что закон сейчас не позволяет четко отделить фатальную случайность от сознательного нарушения протоколов. Это превращает поиск справедливости в бесконечный процесс, где виновных найти практически невозможно.

Резонансные медицинские дела, которые годами находятся в судах, свидетельствуют о системной проблеме. Вопрос не только в строгости уголовной ответственности, а в том, что в украинском законодательстве до сих пор нет четкого разграничения между уголовной халатностью, профессиональной ошибкой и системным дефектом организации медицинской помощи. Из-за этого семьи пациентов годами ожидают справедливого решения, а врачи работают в постоянном страхе уголовного преследования даже в сложных клинических ситуациях. Такая модель не формирует ни доверия, ни безопасности

– считает Оксана Дмитриева.

Нардеп отметила, что в большинстве европейских стран акцент законодательства не на тяжести наказания, а на создании независимых механизмов профессионального рассмотрения. Речь идет о клинических комиссиях и врачебном самоуправлении, которые способны профессионально отличить объективный медицинский риск от организационного провала руководства клиники. Именно такой подход позволил бы быстрее устанавливать истину в делах, подобных Odrex.

"Еще в декабре я поднимала вопрос необходимости изменений в подходе к рассмотрению медицинских инцидентов. Убеждена, что Украине нужна система, которая одновременно защищает права пациентов, обеспечивает справедливую профессиональную оценку для врачей и распределяет ответственность не только на исполнителя, но и на учреждение и управленческие решения. Работа в этом направлении продолжается. Я убеждена, что мы должны перейти от реакции на отдельные трагедии к созданию прозрачных и предсказуемых правил, которые повысят доверие к медицинской системе", – добавила Оксана Дмитриева.

"Дело Odrex" также обнажило проблему избирательной слепоты регулятора. Несмотря на 10 уголовных производств, связанных с деятельностью "Одрекса" (по статьям: мошенничество, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленное убийство), НСЗУ продолжает заключать с клиникой контракты, направляя туда бюджетные средства. Согласно официальным заявлениям администрации скандальной Odrex, только за 2023 год клиника получила от НСЗУ более 53 млн гривен.

Возможно, причина такой "удобной слепоты" в том, что гендиректор скандальной клиники Odrex Тигран Арутюнян и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, как сообщал УНН ранее, знакомы много лет? Ведь Арутюнян не просто возглавляет скандальную клинику, а официально входит в состав рабочей группы Минздрава по вопросам развития частной медицины, которую возглавляет министр Ляшко. Именно эта группа нарабатывает "правила игры" для частного сектора медицины. Такое близкое партнерство на фоне 10 уголовных дел и массовых жалоб пациентов порождает обоснованные подозрения в конфликте интересов: может ли министр объективно контролировать того, с кем совместно "развивает и регулирует" рынок?

Ситуация вокруг "Дела Odrex" это приговор старой модели правоотношений в украинской медицине. Когда высокие чеки и влиятельные знакомства в Минздраве становятся "броней" от ответственности, пациент превращается в беззащитного потребителя опасных услуг. Однако в этой системе нет победителей. Пока наказание за системные провалы в управлении и ненадлежащее оказание помощи не начнет четко регулироваться законом, мы будем видеть лишь углубление пропасти: пациенты будут бояться идти в больницы, а профессиональные медики – браться за сложные случаи, чтобы не стать очередными "козлами отпущения" в судах в случае фатального исхода.

Медицина не должна быть лотереей или "опасным бизнесом", где ценой ошибки является человеческая жизнь. Украине нужны прозрачные правила игры, где защита пациента является безусловным приоритетом, а ответственность медицинского учреждения, в случае ошибки – неотвратимой.

Лилия Подоляк

ПолитикаЗдоровьепубликации
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Гражданский кодекс Украины
Государственный бюджет
Верховная Рада
Виктор Ляшко
Украина