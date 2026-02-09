НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів

Національна служба здоровʼя України уклала черговий контракт зі скандальною приватною клінікою "Одрекс" про надання медичних послуг у межах державної програми для громадян віком 40+. Це рішення ухвалене попри те, що клініка Odrex фігурує у численних кримінальних провадженнях за статтями про шахрайство, неналежне виконання медичних обовʼязків та умисне вбивство, а також має численні скарги пацієнтів і публічний протестний рух постраждалих StopOdrex. Які ризики несе співпраця НСЗУ зі скандальним медзакладом для українських пацієнтів, читайте в матеріалі УНН.

Програма "Скринінг здоровʼя 40+" це державна ініціатива, яка фінансується з бюджету та передбачає надання кожному громадянину України віком від 40 років 2000 гривень на профілактичне обстеження. У межах програми передбачено оцінку ризиків розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу й порушень психічного здоровʼя. Формально йдеться про діагностику й профілактику, однак фактично саме на цьому етапі держава делегує відповідальність за перший контакт із пацієнтом конкретному медзакладу. Крім того, у разі виявлення ризиків або відхилень подальші консультації, дообстеження й лікування (здебільшого вже за кошти пацієнта), як правило, відбуваються в тій самій медустанові.

Тож рішення НСЗУ укласти черговий контракт із клінікою "Одрекс" викликає запитання з огляду на публічний бекґраунд цього медзакладу. Клініка "Одрекс" фігурує у 10 кримінальних провадженнях, а пацієнти публічно заявляють про погіршення стану здоровʼя після лікування там, можливі помилки в діагностиці захворювань, внутрішньолікарняні інфекції та тяжкі наслідки для життя і здоровʼя. Та навіть ці обставини не стали підставою для Міністерства охорони здоровʼя України відмовити скандальній клініці у співпраці за державні кошти.

Важливо!

Вимоги МОЗ та НСЗУ до учасників програми "Скринінг здоровʼя 40+" мають формальний характер і зосереджені на наявності ліцензії, персоналу та обладнання. У них відсутні критерії, які б враховували репутацію медзакладу, кількість скарг пацієнтів або наявність кримінальних проваджень. За таких умов участь у програмі можуть отримувати клініки, які формально відповідають встановленим вимогам, але водночас викликають обґрунтовані сумніви щодо безпеки пацієнтів у суспільства та професійної спільноти.

StopOdrex: публічний тиск і страх людей говорити відкрито

По суті зараз держава спрямовує бюджетні кошти та українців до скандальної клініки, яка перебуває у центрі кримінальних розслідувань і навколо якої вже навіть сформувався рух постраждалих пацієнтів StopOdrex.

Цей рух започаткували родини загиблих пацієнтів та люди, що вважають себе постраждалими від лікування в клініці. Спочатку активісти створили сайт StopOdrex на якому можна було прочитати відгуки про лікування в клініці колишніх пацієнтів, слідкувати за "Справою Odrex" та підтримувати один одного. Проте після третього блокування сайту StopOdrex активісти були змушені запустити Telegram-канал як "безпечніший спосіб комунікації". За словами співзасновниці платформи Христини Тоткайло, всі історії публікуються анонімно, оскільки люди бояться тиску та переслідувань.

А вдова колишнього пацієнта клініки Світлана Гук у коментарі УНН прямо заявила про страх подальшої ескалації тиску. Водночас адвокати клініки заперечили будь-яку причетність до блокування сайту. Зокрема, адвокат Масі Найєм заявив: "Ми сайт не знаємо".

Попри скандальність "Одрекс" залишається одним з найбільших приватних партнерів НСЗУ. За підсумками 2025 року клініка надавала медичні послуги в межах восьми пакетів Програми медичних гарантій, зокрема з лікування інсультів, інфарктів, реабілітації та первинної допомоги. Саме пакети лікування гострих станів, як говорить керівництва клініки, є найбільш популярними.

Історія жінки, яка стала інвалідом після лікування в Odrex по програмі НСЗУ

Одна з таких історій розповідь Олександра, опублікована на сайті StopOdrex. Його матір у серпні 2025 року потрапила до "Одрексу" швидкою допомогою з інсультом у межах програми НСЗУ. Через три дні жінку несподівано виписали. Уже вдома її стан різко погіршився. Повторна госпіталізація в інші лікарні була ускладнена через те, що "Одрекс" за документами нібито завершив лікування.

Коли Олександру вдалося влаштувати матір до іншої лікарні, тамтешні лікарі за словами родини, прямо заявили: пацієнтку не мали права виписувати так рано.

"Результат лікування в Odrex – інвалідність на все життя",– підсумовує син жінки.

Відповідальність МОЗ за "Одрекс"

Історія цієї родини не поодинока. Саме на тлі подібних випадків рішення НСЗУ продовжувати співпрацю зі скандальною клінікою "Одрекс" викликає дедалі більше запитань.

Адже програма медичних гарантій це не лише механізм фінансування, а й відповідальність держави за безпеку пацієнтів. Коли ж бюджетні кошти спрямовуються до медзакладу, який фігурує у кримінальних провадженнях і має публічні скарги пацієнтів – під сумнів ставиться сам принцип захисту громадян.