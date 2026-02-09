НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 12079 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 22010 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 28118 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 45406 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 45730 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39028 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 37894 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26407 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17947 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13389 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.7м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 14658 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 21644 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 4526 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 22180 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 13306 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 102 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 51299 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 72874 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 89913 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 83395 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Федір Веніславський
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 22333 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 34225 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 47637 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 48532 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 56809 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів

Київ • УНН

 • 104 перегляди

НСЗУ уклала контракт зі скандальною клінікою Odrex для програми "Скринінг здоров'я 40+", попри кримінальні провадження та скарги пацієнтів. Це рішення викликає питання щодо безпеки пацієнтів та використання бюджетних коштів.

НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів

Національна служба здоровʼя України уклала черговий контракт зі скандальною приватною клінікою "Одрекс" про надання медичних послуг у межах державної програми для громадян віком 40+. Це рішення ухвалене попри те, що клініка Odrex фігурує у численних кримінальних провадженнях за статтями про шахрайство, неналежне виконання медичних обовʼязків та умисне вбивство, а також має численні скарги пацієнтів і публічний протестний рух постраждалих StopOdrex. Які ризики несе співпраця НСЗУ зі скандальним медзакладом для українських пацієнтів, читайте в матеріалі УНН.

Програма "Скринінг здоровʼя 40+" це державна ініціатива, яка фінансується з бюджету та передбачає надання кожному громадянину України віком від 40 років 2000 гривень на профілактичне обстеження. У межах програми передбачено оцінку ризиків розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу й порушень психічного здоровʼя. Формально йдеться про діагностику й профілактику, однак фактично саме на цьому етапі держава делегує відповідальність за перший контакт із пацієнтом конкретному медзакладу. Крім того, у разі виявлення ризиків або відхилень подальші консультації, дообстеження й лікування (здебільшого вже за кошти пацієнта), як правило, відбуваються в тій самій медустанові. 

Тож рішення НСЗУ укласти черговий контракт із клінікою "Одрекс" викликає запитання з огляду на публічний бекґраунд цього медзакладу. Клініка "Одрекс" фігурує у 10 кримінальних провадженнях, а пацієнти публічно заявляють про погіршення стану здоровʼя після лікування там, можливі помилки в діагностиці захворювань, внутрішньолікарняні інфекції та тяжкі наслідки для життя і здоровʼя. Та навіть ці обставини не стали підставою для Міністерства охорони здоровʼя України відмовити скандальній клініці у співпраці за державні кошти.

Важливо!

Вимоги МОЗ та НСЗУ до учасників програми "Скринінг здоровʼя 40+" мають формальний характер і зосереджені на наявності ліцензії, персоналу та обладнання. У них відсутні критерії, які б враховували репутацію медзакладу, кількість скарг пацієнтів або наявність кримінальних проваджень. За таких умов участь у програмі можуть отримувати клініки, які формально відповідають встановленим вимогам, але водночас викликають обґрунтовані сумніви щодо безпеки пацієнтів у суспільства та професійної спільноти.

StopOdrex: публічний тиск і страх людей говорити відкрито

По суті зараз держава спрямовує бюджетні кошти та українців до скандальної клініки, яка перебуває у центрі кримінальних розслідувань і навколо якої вже навіть сформувався рух постраждалих пацієнтів StopOdrex.

Цей рух започаткували родини загиблих пацієнтів та люди, що вважають себе постраждалими від лікування в клініці. Спочатку активісти створили сайт StopOdrex на якому можна було прочитати відгуки про лікування в клініці колишніх пацієнтів, слідкувати за "Справою Odrex" та підтримувати один одного. Проте після третього блокування сайту StopOdrex активісти були змушені запустити Telegram-канал як "безпечніший спосіб комунікації". За словами співзасновниці платформи Христини Тоткайло, всі історії публікуються анонімно, оскільки люди бояться тиску та переслідувань.

А вдова колишнього пацієнта клініки Світлана Гук у коментарі УНН прямо заявила про страх подальшої ескалації тиску. Водночас адвокати клініки заперечили будь-яку причетність до блокування сайту. Зокрема, адвокат Масі Найєм заявив: "Ми сайт не знаємо".

Попри скандальність "Одрекс" залишається одним з найбільших приватних партнерів НСЗУ. За підсумками 2025 року клініка надавала медичні послуги в межах восьми пакетів Програми медичних гарантій, зокрема з лікування інсультів, інфарктів, реабілітації та первинної допомоги. Саме пакети лікування гострих станів, як говорить керівництва клініки, є найбільш популярними. 

Історія жінки, яка стала інвалідом після лікування в Odrex по програмі НСЗУ

Одна з таких історій розповідь Олександра, опублікована на сайті StopOdrex. Його матір у серпні 2025 року потрапила до "Одрексу" швидкою допомогою з інсультом у межах програми НСЗУ. Через три дні жінку несподівано виписали. Уже вдома її стан різко погіршився. Повторна госпіталізація в інші лікарні була ускладнена через те, що "Одрекс" за документами нібито завершив лікування. 

Коли Олександру вдалося влаштувати матір до іншої лікарні, тамтешні лікарі за словами родини, прямо заявили: пацієнтку не мали права виписувати так рано. 

"Результат лікування в Odrex – інвалідність на все життя",– підсумовує син жінки.

Відповідальність МОЗ за "Одрекс"

Історія цієї родини не поодинока. Саме на тлі подібних випадків рішення НСЗУ продовжувати співпрацю зі скандальною клінікою "Одрекс" викликає дедалі більше запитань.

Адже програма медичних гарантій це не лише механізм фінансування, а й відповідальність держави за безпеку пацієнтів. Коли ж бюджетні кошти спрямовуються до медзакладу, який фігурує у кримінальних провадженнях і має публічні скарги пацієнтів – під сумнів ставиться сам принцип захисту громадян.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Державний бюджет
Соціальна мережа
Україна