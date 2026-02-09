НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов

Национальная служба здоровья Украины заключила очередной контракт со скандальной частной клиникой "Одрекс" о предоставлении медицинских услуг в рамках государственной программы для граждан в возрасте 40+. Это решение принято несмотря на то, что клиника Odrex фигурирует в многочисленных уголовных производствах по статьям о мошенничестве, ненадлежащем исполнении медицинских обязанностей и умышленном убийстве, а также имеет многочисленные жалобы пациентов и публичное протестное движение пострадавших StopOdrex. Какие риски несет сотрудничество НСЗУ со скандальным медучреждением для украинских пациентов, читайте в материале УНН.

Программа "Скрининг здоровья 40+" это государственная инициатива, которая финансируется из бюджета и предусматривает предоставление каждому гражданину Украины в возрасте от 40 лет 2000 гривен на профилактическое обследование. В рамках программы предусмотрена оценка рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и нарушений психического здоровья. Формально речь идет о диагностике и профилактике, однако фактически именно на этом этапе государство делегирует ответственность за первый контакт с пациентом конкретному медучреждению. Кроме того, в случае выявления рисков или отклонений дальнейшие консультации, дообследования и лечение (в основном уже за средства пациента), как правило, происходят в том же медучреждении.

Поэтому решение НСЗУ заключить очередной контракт с клиникой "Одрекс" вызывает вопросы, учитывая публичный бэкграунд этого медучреждения. Клиника "Одрекс" фигурирует в 10 уголовных производствах, а пациенты публично заявляют об ухудшении состояния здоровья после лечения там, возможных ошибках в диагностике заболеваний, внутрибольничных инфекциях и тяжелых последствиях для жизни и здоровья. Но даже эти обстоятельства не стали основанием для Министерства здравоохранения Украины отказать скандальной клинике в сотрудничестве за государственные средства.

Важно!

Требования Минздрава и НСЗУ к участникам программы "Скрининг здоровья 40+" носят формальный характер и сосредоточены на наличии лицензии, персонала и оборудования. В них отсутствуют критерии, которые бы учитывали репутацию медучреждения, количество жалоб пациентов или наличие уголовных производств. В таких условиях участие в программе могут получать клиники, которые формально соответствуют установленным требованиям, но в то же время вызывают обоснованные сомнения относительно безопасности пациентов у общества и профессионального сообщества.

StopOdrex: публичное давление и страх людей говорить открыто

По сути сейчас государство направляет бюджетные средства и украинцев в скандальную клинику, которая находится в центре уголовных расследований и вокруг которой уже даже сформировалось движение пострадавших пациентов StopOdrex.

Это движение основали семьи погибших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в клинике. Сначала активисты создали сайт StopOdrex, на котором можно было прочитать отзывы о лечении в клинике бывших пациентов, следить за "Делом Odrex" и поддерживать друг друга. Однако после третьей блокировки сайта StopOdrex активисты были вынуждены запустить Telegram-канал как "более безопасный способ коммуникации". По словам соосновательницы платформы Кристины Тоткайло, все истории публикуются анонимно, поскольку люди боятся давления и преследований.

А вдова бывшего пациента клиники Светлана Гук в комментарии УНН прямо заявила о страхе дальнейшей эскалации давления. В то же время адвокаты клиники отрицали какую-либо причастность к блокировке сайта. В частности, адвокат Маси Найем заявил: "Мы сайт не знаем".

Несмотря на скандальность, "Одрекс" остается одним из крупнейших частных партнеров НСЗУ. По итогам 2025 года клиника предоставляла медицинские услуги в рамках восьми пакетов Программы медицинских гарантий, в частности по лечению инсультов, инфарктов, реабилитации и первичной помощи. Именно пакеты лечения острых состояний, как говорит руководство клиники, являются наиболее популярными.

История женщины, ставшей инвалидом после лечения в Odrex по программе НСЗУ

Одна из таких историй рассказ Александра, опубликованный на сайте StopOdrex. Его мать в августе 2025 года попала в "Одрекс" скорой помощью с инсультом в рамках программы НСЗУ. Через три дня женщину неожиданно выписали. Уже дома ее состояние резко ухудшилось. Повторная госпитализация в другие больницы была затруднена из-за того, что "Одрекс" по документам якобы завершил лечение.

Когда Александру удалось устроить мать в другую больницу, тамошние врачи, по словам семьи, прямо заявили: пациентку не имели права выписывать так рано.

"Результат лечения в Odrex – инвалидность на всю жизнь", – подытоживает сын женщины.

Ответственность Минздрава за "Одрекс"

История этой семьи не единична. Именно на фоне подобных случаев решение НСЗУ продолжать сотрудничество со скандальной клиникой "Одрекс" вызывает все больше вопросов.

Ведь программа медицинских гарантий это не только механизм финансирования, но и ответственность государства за безопасность пациентов. Когда же бюджетные средства направляются в медучреждение, которое фигурирует в уголовных производствах и имеет публичные жалобы пациентов – под сомнение ставится сам принцип защиты граждан.