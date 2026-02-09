НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 12133 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 22144 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 28234 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 45528 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 45819 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 39077 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 37933 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26411 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17948 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13390 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.7м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 14840 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 21838 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 4598 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 22449 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 13508 просмотра
публикации
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 192 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 51402 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 72978 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 90008 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 83484 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Федор Вениславский
Лавров Сергей Викторович
Андрей Костин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Харьковская область
Село
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 22465 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 34258 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 47665 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 48557 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 56832 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов

Киев • УНН

 • 204 просмотра

НСЗУ заключила контракт со скандальной клиникой Odrex для программы "Скрининг здоровья 40+", несмотря на уголовные производства и жалобы пациентов. Это решение вызывает вопросы относительно безопасности пациентов и использования бюджетных средств.

НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов

Национальная служба здоровья Украины заключила очередной контракт со скандальной частной клиникой "Одрекс" о предоставлении медицинских услуг в рамках государственной программы для граждан в возрасте 40+. Это решение принято несмотря на то, что клиника Odrex фигурирует в многочисленных уголовных производствах по статьям о мошенничестве, ненадлежащем исполнении медицинских обязанностей и умышленном убийстве, а также имеет многочисленные жалобы пациентов и публичное протестное движение пострадавших StopOdrex. Какие риски несет сотрудничество НСЗУ со скандальным медучреждением для украинских пациентов, читайте в материале УНН.

Программа "Скрининг здоровья 40+" это государственная инициатива, которая финансируется из бюджета и предусматривает предоставление каждому гражданину Украины в возрасте от 40 лет 2000 гривен на профилактическое обследование. В рамках программы предусмотрена оценка рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и нарушений психического здоровья. Формально речь идет о диагностике и профилактике, однако фактически именно на этом этапе государство делегирует ответственность за первый контакт с пациентом конкретному медучреждению. Кроме того, в случае выявления рисков или отклонений дальнейшие консультации, дообследования и лечение (в основном уже за средства пациента), как правило, происходят в том же медучреждении. 

Поэтому решение НСЗУ заключить очередной контракт с клиникой "Одрекс" вызывает вопросы, учитывая публичный бэкграунд этого медучреждения. Клиника "Одрекс" фигурирует в 10 уголовных производствах, а пациенты публично заявляют об ухудшении состояния здоровья после лечения там, возможных ошибках в диагностике заболеваний, внутрибольничных инфекциях и тяжелых последствиях для жизни и здоровья. Но даже эти обстоятельства не стали основанием для Министерства здравоохранения Украины отказать скандальной клинике в сотрудничестве за государственные средства.

Важно!

Требования Минздрава и НСЗУ к участникам программы "Скрининг здоровья 40+" носят формальный характер и сосредоточены на наличии лицензии, персонала и оборудования. В них отсутствуют критерии, которые бы учитывали репутацию медучреждения, количество жалоб пациентов или наличие уголовных производств. В таких условиях участие в программе могут получать клиники, которые формально соответствуют установленным требованиям, но в то же время вызывают обоснованные сомнения относительно безопасности пациентов у общества и профессионального сообщества.

StopOdrex: публичное давление и страх людей говорить открыто

По сути сейчас государство направляет бюджетные средства и украинцев в скандальную клинику, которая находится в центре уголовных расследований и вокруг которой уже даже сформировалось движение пострадавших пациентов StopOdrex.

Это движение основали семьи погибших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в клинике. Сначала активисты создали сайт StopOdrex, на котором можно было прочитать отзывы о лечении в клинике бывших пациентов, следить за "Делом Odrex" и поддерживать друг друга. Однако после третьей блокировки сайта StopOdrex активисты были вынуждены запустить Telegram-канал как "более безопасный способ коммуникации". По словам соосновательницы платформы Кристины Тоткайло, все истории публикуются анонимно, поскольку люди боятся давления и преследований.

А вдова бывшего пациента клиники Светлана Гук в комментарии УНН прямо заявила о страхе дальнейшей эскалации давления. В то же время адвокаты клиники отрицали какую-либо причастность к блокировке сайта. В частности, адвокат Маси Найем заявил: "Мы сайт не знаем".

Несмотря на скандальность, "Одрекс" остается одним из крупнейших частных партнеров НСЗУ. По итогам 2025 года клиника предоставляла медицинские услуги в рамках восьми пакетов Программы медицинских гарантий, в частности по лечению инсультов, инфарктов, реабилитации и первичной помощи. Именно пакеты лечения острых состояний, как говорит руководство клиники, являются наиболее популярными. 

История женщины, ставшей инвалидом после лечения в Odrex по программе НСЗУ

Одна из таких историй рассказ Александра, опубликованный на сайте StopOdrex. Его мать в августе 2025 года попала в "Одрекс" скорой помощью с инсультом в рамках программы НСЗУ. Через три дня женщину неожиданно выписали. Уже дома ее состояние резко ухудшилось. Повторная госпитализация в другие больницы была затруднена из-за того, что "Одрекс" по документам якобы завершил лечение. 

Когда Александру удалось устроить мать в другую больницу, тамошние врачи, по словам семьи, прямо заявили: пациентку не имели права выписывать так рано. 

"Результат лечения в Odrex – инвалидность на всю жизнь", – подытоживает сын женщины.

Ответственность Минздрава за "Одрекс"

История этой семьи не единична. Именно на фоне подобных случаев решение НСЗУ продолжать сотрудничество со скандальной клиникой "Одрекс" вызывает все больше вопросов.

Ведь программа медицинских гарантий это не только механизм финансирования, но и ответственность государства за безопасность пациентов. Когда же бюджетные средства направляются в медучреждение, которое фигурирует в уголовных производствах и имеет публичные жалобы пациентов – под сомнение ставится сам принцип защиты граждан.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Государственный бюджет
Социальная сеть
Украина