Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео

Родичі жертв скандальної одеської клініки "Одрекс" публічно звернулись до правоохоронних органів із закликом провести розслідування і притягнути до відповідальності винних у смерті їх близьких. Вони стверджують, що медзаклад намагається уникнути покарання прикриваючись заявами про тиск на бізнес та спроби рейдерства, пише УНН.

Ми не рейдери, ми близькі, які зіткнулися з горем. У кожного з нас є виписки з цієї клініки, щоб ніхто не говорив, що це фейки та інше. Ми хочемо відновити справедливість, щоб більше ніхто не постраждав і не помирав від рук таких лікарів у такій клініці, як "Одрекс" – зазначила Христина Тоткайло у колективному відеозверненні, яке вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Родичі жертв закликали правоохоронні органи провести розслідування, відновити справедливість, а також не допустити появи нових жертв клініки.

Робили дві операції, але, на жаль, результат був летальний – мама померла. Це був наш останній шанс — приватна клініка "Одрекс". А в результаті – мами немає, лише смерть. Зараз ми просимо українське правосуддя розібратися в цій ситуації, щоб правда і справедливість були відновлені… Я дуже сподіваюся, що правосуддя буде відновлене, правда буде доведена і смертей в "Одрексі" більше не буде – зазначила Катерина Бойчук, яка втратила матір після лікування в “Одрексі”.

Світлана Гук, яка втратила чоловіка в результаті лікування в одеській клініці, каже, що багато пацієнтів цієї клініки не повернулися додому, а ті, хто повернувся – залишилися з підірваним здоров’ям.

Вони (клініка – ред.) намагаються уникнути відповідальності, прикриваючись тим, що хтось хоче віджати їхній бізнес. Ми – родичі, близькі люди вбитих і покалічених у результаті так званого лікування в "Одрексі". Ми не рейдери і ми нічого не хочемо, нам бізнес не потрібен. Ми звертаємося до суспільства і правоохоронних органів: допоможіть нам, підтримайте нас. Допоможіть справедливості взяти гору над грошима приватної клініки. Допоможіть повернути віру в правосуддя і віру в закон. Ми повинні зупинити смерті у стінах клініки "Одрекс" – закликала Світлана Гук.

Ольга Малай у відеозверненні розповіла про тяжкі ускладнення у її чоловіка після операції, яку лікарі "Одрекса" називали "легкою" та "малоінвазивною". А після смерті пацієнта – намагались приховати факт хірургічного втручання.

Звернувшись до служби підтримки "Одрекса" із запитанням, як "малоінвазивна" операція під місцевою анестезією перетворилася на втручання з такими наслідками, я отримала відповідь: анестезіологам і хірургам видніше, і вони самі вирішують, яку анестезію використовувати і як проводити операцію. Потім лікарі хірургічного відділення "Одрекса" зробили все, щоб приховати цю операцію. У виписках, які ми отримали на руки, не було жодного слова про операцію, про її наслідки, про рекомендації – чи можна було після такого стану проводити наступні курси імунохіміотерапії. Після цієї операції чоловіку ставало все гірше і гірше, і вже після четвертого курсу хіміотерапії нам відмовили в подальшому лікуванні – повідомила вдова.

За її словами, непрофесійні дії, а потім і умисне приховування інформації про стан пацієнта забрали життя її чоловіка.

Ми звертаємося до українського правосуддя. Просимо вас відновити справедливість. Підтримайте нас, допоможіть. Відновіть, будь ласка, віру у справедливість. Нехай перед законом відповідатимуть усі, особливо такі, як Медичний дім "Одрекс", які перейшли всі межі людяності. Хто рейдери? Я – бібліотекар шкільний, за фахом учитель, філолог. Мені не потрібен "Одрекс", мені потрібна справедливість. Я хочу, щоб більше ніхто ніколи не став жертвою на столі у бездушного непрофесіонала – підкреслила Ольга Малай.

Нагадаємо

Скандал з одеською клінікою "Одрекс" розгорівся після того, як Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта.

Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта – йдеться у повідомленні ОГП.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет.

В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них - Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка, не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Усі ці історії з різними діагнозами, різними обставинами, різними людьми мають одну спільну рису – відчуття того, що життя пацієнтів в "Одрексі" цінується значно менше, ніж гроші, які можна отримати за "лікування". Постраждалі та родини померлих говорять про лікарські помилки, про недбалість, про цинізм, але понад усе – про відсутність елементарної людяності.

Поки слідство продовжується, все більше людей приходить із новими історіями. І кожна з них звучить як новий доказ того, що проблема значно глибша, ніж окремі лікарі. Проблема, видається, у самій конструкції клініки "Одрекс", яка дозволяє таке ставлення до людей, їхнього здоров’я і життя.