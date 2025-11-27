Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео

Родственники жертв скандальной одесской клиники "Одрекс" публично обратились в правоохранительные органы с призывом провести расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти их близких. Они утверждают, что медучреждение пытается избежать наказания, прикрываясь заявлениями о давлении на бизнес и попытках рейдерства, пишет УНН.

Мы не рейдеры, мы близкие, столкнувшиеся с горем. У каждого из нас есть выписки из этой клиники, чтобы никто не говорил, что это фейки и прочее. Мы хотим восстановить справедливость, чтобы больше никто не пострадал и не умирал от рук таких врачей в такой клинике, как "Одрекс" – отметила Кристина Тоткайло в коллективном видеообращении, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

Родственники жертв призвали правоохранительные органы провести расследование, восстановить справедливость, а также не допустить появления новых жертв клиники.

Делали две операции, но, к сожалению, результат был летальный – мама умерла. Это был наш последний шанс — частная клиника "Одрекс". А в результате – мамы нет, только смерть. Сейчас мы просим украинское правосудие разобраться в этой ситуации, чтобы правда и справедливость были восстановлены… Я очень надеюсь, что правосудие будет восстановлено, правда будет доказана и смертей в "Одрексе" больше не будет – отметила Екатерина Бойчук, потерявшая мать после лечения в “Одрексе”.

Светлана Гук, потерявшая мужа в результате лечения в одесской клинике, говорит, что многие пациенты этой клиники не вернулись домой, а те, кто вернулся – остались с подорванным здоровьем.

Они (клиника – ред.) пытаются избежать ответственности, прикрываясь тем, что кто-то хочет отжать их бизнес. Мы – родственники, близкие люди убитых и покалеченных в результате так называемого лечения в "Одрексе". Мы не рейдеры и мы ничего не хотим, нам бизнес не нужен. Мы обращаемся к обществу и правоохранительным органам: помогите нам, поддержите нас. Помогите справедливости взять верх над деньгами частной клиники. Помогите вернуть веру в правосудие и веру в закон. Мы должны остановить смерти в стенах клиники "Одрекс" – призвала Светлана Гук.

Ольга Малай в видеообращении рассказала о тяжелых осложнениях у ее мужа после операции, которую врачи "Одрекса" называли "легкой" и "малоинвазивной". А после смерти пациента – пытались скрыть факт хирургического вмешательства.

Обратившись в службу поддержки "Одрекса" с вопросом, как "малоинвазивная" операция под местной анестезией превратилась во вмешательство с такими последствиями, я получила ответ: анестезиологам и хирургам виднее, и они сами решают, какую анестезию использовать и как проводить операцию. Затем врачи хирургического отделения "Одрекса" сделали все, чтобы скрыть эту операцию. В выписках, которые мы получили на руки, не было ни слова об операции, о ее последствиях, о рекомендациях – можно ли было после такого состояния проводить следующие курсы иммунохимиотерапии. После этой операции мужу становилось все хуже и хуже, и уже после четвертого курса химиотерапии нам отказали в дальнейшем лечении – сообщила вдова.

По ее словам, непрофессиональные действия, а затем и умышленное сокрытие информации о состоянии пациента унесли жизнь ее мужа.

Мы обращаемся к украинскому правосудию. Просим вас восстановить справедливость. Поддержите нас, помогите. Восстановите, пожалуйста, веру в справедливость. Пусть перед законом ответят все, особенно такие, как Медицинский дом "Одрекс", которые перешли все границы человечности. Кто рейдеры? Я – библиотекарь школьный, по специальности учитель, филолог. Мне не нужен "Одрекс", мне нужна справедливость. Я хочу, чтобы больше никто никогда не стал жертвой на столе у бездушного непрофессионала – подчеркнула Ольга Малай.

Напомним

Скандал с одесской клиникой "Одрекс" разгорелся после того, как Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента – говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет.

В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них - Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Все эти истории с разными диагнозами, разными обстоятельствами, разными людьми имеют одну общую черту – ощущение того, что жизнь пациентов в "Одрексе" ценится значительно меньше, чем деньги, которые можно получить за "лечение". Пострадавшие и семьи умерших говорят о врачебных ошибках, о небрежности, о цинизме, но более всего – об отсутствии элементарной человечности.

Пока следствие продолжается, все больше людей приходит с новыми историями. И каждая из них звучит как новое доказательство того, что проблема значительно глубже, чем отдельные врачи. Проблема, кажется, в самой конструкции клиники "Одрекс", которая позволяет такое отношение к людям, их здоровью и жизни.