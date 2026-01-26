$43.140.03
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Скандальна клініка “Одрекс”, проти якої відкрито 10 кримінальних проваджень, заявила про “успішне проходження” перевірки дотримання ліцензійних умов. Такий результат перевірки спеціальної комісії Міністерства охорони здоровʼя викликає питання до регулятора і посилює підозри, щодо можливого конфлікту інтересів, з огляду на давні зв’язки керівництва клініки особисто з міністром Віктором Ляшком.

Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?

Приватна клініка Odrex повідомила, що пройшла перевірку комісії Міністерства охорони здоров’я України, щодо дотримання ліцензійних умов. За логікою цієї заяви, регулятор не побачив підстав для жорстких рішень – попри кримінальні провадження, у яких фігурує клініка та її медпрацівники, скарги пацієнтів та широкий суспільний резонанс, повідомляє УНН

Утім, наявні факти змушують сумніватися у повноті й неупередженості такого висновку. За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю "Одрекса". Серед статей: шахрайство, неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисне вбивство. Частина справ стосується смертей пацієнтів після лікування у клініці.

При цьому, родини загиблих неодноразово заявляли про відсутність належної реакції з боку регулятора. На цьому тлі заява клініки про нібито "успішну" перевірку виглядає щонайменше суперечливою. Адже перевірка дотримання ліцензійних умов – це не формальність, а інструмент захисту українських пацієнтів. І якщо в одній юридичній особі клініки Odrex раніше фіксувалися порушення, логічно постає питання: чому вони не були виявлені й щодо інших ліцензій, за якими фактично працює та сама клініка, з тими самими лікарями, обладнанням і адресою?

Адже наприкінці 2025 року МОЗ відкликав медичну ліцензію в однієї з юридичних осіб Odrex – ТОВ "Дім медицини". Підставою стала відмова адміністрації клініки надати документацію комісії з дотримання ліцензійних умов. Тобто держава вже визнавала грубі порушення у структурі цього бізнесу.

Водночас клініка продовжила роботу на базі інших медичних ліцензій. Формально – різні ТОВ, фактично – один і той самий медзаклад. Тож таке рішення регулятора наштовхує на думку про вибірковий контроль МОЗ.

Конфлікт інтересів

Окрему увагу в цій історії привертають можливі особисті та професійні зв’язки між керівництвом клініки і міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком. Як раніше повідомляв УНН, генеральний директор "Одрекс" Тігран Арутюнян та Віктор Ляшко знайомі щонайменше 7 років та спільно працювали в межах робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини в Україні. Саме там напрацьовувалися правила, за якими сьогодні працюють приватні клініки.

У такому контексті рішення комісії не відкликати ще дві ліцензії "Одрекс" – попри кримінальні справи і раніше встановлені порушення – виглядає як можливо заангажоване. Воно може свідчити не про відсутність проблем та порушень в клініці Odrex, а про лояльність регулятора до конкретного гравця ринку.

Що це означає для пацієнтів

Для пацієнтів і родин загиблих та постраждалих це рішення – тривожний сигнал. Воно створює відчуття, що навіть за умов масових скарг, судових процесів і кримінальних проваджень приватна клініка може уникати реальних санкцій, просто "перепаковуючи" бізнес і спираючись на особисті зв’язки. У такому контексті зʼявляються підозри й про можливу корупційну складову у відносинах між МОЗ та клінікою Odrex. 

Нагадаємо

Минуло близько двох місяців із моменту виходу резонансного документального фільму "Осине гніздо", який детально розповів про лікування пацієнтів у приватній клініці Odrex і можливі зловживання з боку медзакладу. Після широкого суспільного розголосу логічним очікуванням стали активні дії з боку правоохоронних органів та Міністерства охорони здоровʼя.

Натомість, як з’ясувало УНН, родини загиблих пацієнтів і постраждалі перебувають у повному інформаційному вакуумі. Вони не отримують ані пояснень, ані процесуальних рішень, ані зворотного зв’язку від слідства.

Зокрема, донька померлого пацієнта Христина Тоткайло повідомила, що після відкриття кримінального провадження за її заявою з нею жодного разу не контактували ані слідчі, ані прокурори. Аналогічну ситуацію описує й Світлана Гук, яка втратила чоловіка після лікування в "Одрексі". Попри заміну слідчого, за її словами, у справі панує "повна тиша".

Жінки також заявляють про відсутність будь-яких контактів із боку клініки – спроб пояснити свої дії, вибачитися чи запропонувати механізм врегулювання ситуації.

Лілія Подоляк

