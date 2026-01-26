Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?

Частная клиника Odrex сообщила, что прошла проверку комиссии Министерства здравоохранения Украины на предмет соблюдения лицензионных условий. По логике этого заявления, регулятор не увидел оснований для жестких решений – несмотря на уголовные производства, в которых фигурирует клиника и ее медработники, жалобы пациентов и широкий общественный резонанс, сообщает УНН.

Впрочем, имеющиеся факты заставляют сомневаться в полноте и непредвзятости такого вывода. По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют 10 уголовных производств, связанных с деятельностью "Одрекса". Среди статей: мошенничество, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленное убийство. Часть дел касается смертей пациентов после лечения в клинике.

При этом, семьи погибших неоднократно заявляли об отсутствии надлежащей реакции со стороны регулятора. На этом фоне заявление клиники о якобы "успешной" проверке выглядит по меньшей мере противоречивым. Ведь проверка соблюдения лицензионных условий – это не формальность, а инструмент защиты украинских пациентов. И если в одном юридическом лице клиники Odrex ранее фиксировались нарушения, логично возникает вопрос: почему они не были выявлены и в отношении других лицензий, по которым фактически работает та же клиника, с теми же врачами, оборудованием и адресом?

Ведь в конце 2025 года Минздрав отозвал медицинскую лицензию у одного из юридических лиц Odrex – ООО "Дом медицины". Основанием стал отказ администрации клиники предоставить документацию комиссии по соблюдению лицензионных условий. То есть государство уже признавало грубые нарушения в структуре этого бизнеса.

В то же время клиника продолжила работу на базе других медицинских лицензий. Формально – разные ООО, фактически – одно и то же медучреждение. Поэтому такое решение регулятора наталкивает на мысль о выборочном контроле Минздрава.

Конфликт интересов

Отдельное внимание в этой истории привлекают возможные личные и профессиональные связи между руководством клиники и министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Как ранее сообщал УНН, генеральный директор "Одрекс" Тигран Арутюнян и Виктор Ляшко знакомы по меньшей мере 7 лет и совместно работали в рамках рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины в Украине. Именно там нарабатывались правила, по которым сегодня работают частные клиники.

В таком контексте решение комиссии не отзывать еще две лицензии "Одрекс" – несмотря на уголовные дела и ранее установленные нарушения – выглядит как возможно заангажированное. Оно может свидетельствовать не об отсутствии проблем и нарушений в клинике Odrex, а о лояльности регулятора к конкретному игроку рынка.

Что это значит для пациентов

Для пациентов и семей погибших и пострадавших это решение – тревожный сигнал. Оно создает ощущение, что даже в условиях массовых жалоб, судебных процессов и уголовных производств частная клиника может избегать реальных санкций, просто "перепаковывая" бизнес и опираясь на личные связи. В таком контексте появляются подозрения и о возможной коррупционной составляющей в отношениях между Минздравом и клиникой Odrex.

Напомним

Прошло около двух месяцев с момента выхода резонансного документального фильма "Осиное гнездо", который подробно рассказал о лечении пациентов в частной клинике Odrex и возможных злоупотреблениях со стороны медучреждения. После широкой общественной огласки логичным ожиданием стали активные действия со стороны правоохранительных органов и Министерства здравоохранения.

Вместо этого, как выяснил УНН, семьи погибших пациентов и пострадавшие находятся в полном информационном вакууме. Они не получают ни объяснений, ни процессуальных решений, ни обратной связи от следствия.

В частности, дочь умершего пациента Кристина Тоткайло сообщила, что после открытия уголовного производства по ее заявлению с ней ни разу не контактировали ни следователи, ни прокуроры. Аналогичную ситуацию описывает и Светлана Гук, которая потеряла мужа после лечения в "Одрексе". Несмотря на замену следователя, по ее словам, в деле царит "полная тишина".

Женщины также заявляют об отсутствии каких-либо контактов со стороны клиники – попыток объяснить свои действия, извиниться или предложить механизм урегулирования ситуации.