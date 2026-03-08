Дональд Туск назвал Россию главным победителем в войне на Ближнем Востоке

Главным победителем в нынешней войне на Ближнем Востоке является Россия. Такое мнение в соцсети Х высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что сейчас "война на Ближнем Востоке продолжается, распространяется хаос".

Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции на российскую нефть. Кто здесь настоящий победитель? - написал Туск.

Контекст

Ранее Дональд Туск призвал граждан страны "немедленно покинуть" Иран. По его словам, если вспыхнет "горячая" война, то "возможность эвакуации будет исключена".

Напомним

Еще в январе МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну. Причиной является нестабильная внутренняя ситуация и повышенный уровень опасности в регионе.

Иран признал вооруженные силы ЕС "террористическими организациями" в ответ на решение Брюсселя