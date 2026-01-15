Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран
Київ • УНН
МЗС Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран та утриматися від поїздок до цієї країни. Причиною є нестабільна внутрішня ситуація та підвищений рівень небезпеки в регіоні.
Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран. Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у соцмережі X, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що полякам також радять утриматися від поїздок до цієї країни.
Міністерство закордонних справ закликає всіх негайно покинути Іран та радить утриматися від будь-яких поїздок до країни. Внутрішня ситуація в Ірані нестабільна
У МЗС Польщі підвищили рівень небезпеки через нестабільну безпекову ситуацію в цьому регіоні. Попри це, громадянам, які все ж вирішать залишитися в Ірані, рекомендують виявляти особливу обережність, уникати місць масового скупчення людей та постійно стежити за оновленнями офіційних повідомлень дипломатичних установ.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України ще минулого тижня рекомендувало громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації.
