Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 8538 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 16514 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 18389 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 17676 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 18044 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 16833 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14812 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14341 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12598 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 24953 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0м/с
91%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина14 січня, 15:20 • 5566 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto14 січня, 15:34 • 10088 перегляди
Захоплений США російський танкер увійшов у води Великої Британії14 січня, 16:23 • 4822 перегляди
Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ14 січня, 18:36 • 9068 перегляди
У п’яти регіонах Німеччини провели рейди в манікюрних салонах - DW14 січня, 18:49 • 7000 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 24953 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 35669 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 43991 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 58783 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 70408 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Україна
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 27891 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 62434 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 54728 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 59246 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 60457 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран

Київ • УНН

 • 42 перегляди

МЗС Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран та утриматися від поїздок до цієї країни. Причиною є нестабільна внутрішня ситуація та підвищений рівень небезпеки в регіоні.

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран. Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у соцмережі X, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що полякам також радять утриматися від поїздок до цієї країни.

Міністерство закордонних справ закликає всіх негайно покинути Іран та радить утриматися від будь-яких поїздок до країни. Внутрішня ситуація в Ірані нестабільна

- йдеться у повідомленні.

У МЗС Польщі підвищили рівень небезпеки через нестабільну безпекову ситуацію в цьому регіоні. Попри це, громадянам, які все ж вирішать залишитися в Ірані, рекомендують виявляти особливу обережність, уникати місць масового скупчення людей та постійно стежити за оновленнями офіційних повідомлень дипломатичних установ.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України ще минулого тижня рекомендувало громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації.

США можуть атакувати Іран протягом 24 годин – Reuters14.01.26, 19:24 • 3300 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Польща