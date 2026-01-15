Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Иран
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну. Причиной является нестабильная внутренняя ситуация и повышенный уровень опасности в регионе.
Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан немедленно покинуть Иран. Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети X, информирует УНН.
Отмечается, что полякам также советуют воздержаться от поездок в эту страну.
Министерство иностранных дел призывает всех немедленно покинуть Иран и советует воздержаться от любых поездок в страну. Внутренняя ситуация в Иране нестабильна
В МИД Польши повысили уровень опасности из-за нестабильной ситуации с безопасностью в этом регионе. Несмотря на это, гражданам, которые все же решат остаться в Иране, рекомендуют проявлять особую осторожность, избегать мест массового скопления людей и постоянно следить за обновлениями официальных сообщений дипломатических учреждений.
Министерство иностранных дел Украины еще на прошлой неделе рекомендовало гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью.
