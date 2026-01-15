Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Иран

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 8472 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 16408 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 18300 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 17593 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 17990 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 16818 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14801 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14335 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12593 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 24927 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0м/с
91%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина14 января, 15:20 • 5488 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto14 января, 15:34 • 10069 просмотра
Захваченный США российский танкер вошел в воды Великобритании14 января, 16:23 • 4790 просмотра
Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ14 января, 18:36 • 9024 просмотра
В пяти регионах Германии провели рейды в маникюрных салонах - DW14 января, 18:49 • 6954 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 24928 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 35640 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 43967 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 58759 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 70384 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Кайя Каллас
Актуальные места
Соединённые Штаты
Гренландия
Украина
Дания
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 27882 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 62424 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 54719 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 59239 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 60450 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Иран

Киев • УНН

 • 4 просмотра

МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну. Причиной является нестабильная внутренняя ситуация и повышенный уровень опасности в регионе.

Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Иран

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан немедленно покинуть Иран. Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети X, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что полякам также советуют воздержаться от поездок в эту страну.

Министерство иностранных дел призывает всех немедленно покинуть Иран и советует воздержаться от любых поездок в страну. Внутренняя ситуация в Иране нестабильна

- говорится в сообщении.

В МИД Польши повысили уровень опасности из-за нестабильной ситуации с безопасностью в этом регионе. Несмотря на это, гражданам, которые все же решат остаться в Иране, рекомендуют проявлять особую осторожность, избегать мест массового скопления людей и постоянно следить за обновлениями официальных сообщений дипломатических учреждений.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины еще на прошлой неделе рекомендовало гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью.

США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters14.01.26, 19:24 • 3298 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Польша