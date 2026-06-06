Удар рф по супермаркету в Запорожье - ранены ребенок и его отец
Киев • УНН
российские войска попали в крышу супермаркета и жилой дом в Запорожье. В результате атаки госпитализировали 10-летнего мальчика и его отца.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
В субботу, 6 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар пришелся в крышу супермаркета. Также в результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Из-за вражеской атаки пострадал 10-летний ребенок - у него ранена рука. Мальчика госпитализировали. Также ранения получил отец ребенка. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь
Напомним
Из-за очередной вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших увеличилось до 7, среди них двое детей, известно о 2 погибших людях.