Из-за атаки на турецких рыбаков у берегов оккупированного РФ Севастополя погиб человек
Киев • УНН
У Севастополя атаковали турецкое судно DURU 67, оно затонуло. Один рыбак погиб, еще пятеро получили ранения во время этого нападения.
Командование береговой охраны Турции в субботу, 6 июня, заявило об атаке на рыболовецкое судно под турецким флагом, находившееся к западу от захваченного россиянами Крыма, у побережья Севастополя в Черном море. В результате нападения погиб один человек, пятеро ранены. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х, передает УНН.
Детали
"5 июня 2026 года поступила информация об атаке в Черном море (к западу от Крыма, у берегов Севастополя) на рыболовное судно под турецким флагом "DURU 67". В результате атаки рыболовное судно "DURU 67", получившее повреждения, затонуло. Находившееся поблизости рыболовное судно "BURAK KAYA" немедленно эвакуировало 5 раненых рыбаков с затонувшего судна и начало движение в направлении Инеболу; во время перевозки, к сожалению, 1 рыбак, состояние которого было тяжелым, скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 12:35 из порта Инеболу отплыл 1 корабль командования береговой охраны с медицинской командой в составе 4 врачей, 15 медсестер и вспомогательного медицинского персонала, всего 19 человек.
"Наше подразделение береговой охраны (TCSG-96), выполнявшее это задание, в 19:20 достигло рыболовного судна "BURAK KAYA", которое находилось на расстоянии 115 морских миль к северу от порта Инеболу в пределах Турецкой зоны поисково-спасательных операций. Тело погибшего рыбака и раненые рыбаки были перевезены на судно береговой охраны, где им была оказана медицинская помощь, после чего судно вернулось в порт Инеболу", - добавили в командовании.
Напомним
В мае российские войска нанесли удар беспилотником по гражданскому сухогрузу ANT, следовавшему из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате атаки двое членов экипажа получили ранения.