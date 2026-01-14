$43.180.08
17:29 • 318 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 3132 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 7450 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 10814 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 11462 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12390 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11661 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 16378 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10213 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 11346 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters

Киев • УНН

 • 374 просмотра

США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке. Иран предупредил соседей об ответном ударе по американским базам.

США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters

США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН

Детали

Как пишет издание, США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке после того, как высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил соседей о том, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон нанесет удар.

Издание добавляет, что поскольку руководство Ирана пытается подавить худшие внутренние беспорядки, с которыми когда-либо сталкивалась Исламская Республика, Тегеран стремится сдержать неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа вмешаться в пользу антиправительственных протестующих.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Соединенные Штаты выводят часть персонала с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности ввиду усиления напряженности в регионе.

Военное вмешательство США представляется вероятным, а один из них отметил, что оно может произойти в течение ближайших 24 часов 

- заявили европейские чиновники. 

Израильский чиновник также заявил, что, судя по всему, Трамп принял решение о вмешательстве, хотя его масштабы и сроки еще не определены.

Напомним 

Министерство иностранных дел Канады выдало срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ирак
Дональд Трамп
Тегеран
Канада
Соединённые Штаты
Иран