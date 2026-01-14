США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters
Киев • УНН
США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке. Иран предупредил соседей об ответном ударе по американским базам.
США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке после того, как высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил соседей о том, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон нанесет удар.
Издание добавляет, что поскольку руководство Ирана пытается подавить худшие внутренние беспорядки, с которыми когда-либо сталкивалась Исламская Республика, Тегеран стремится сдержать неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа вмешаться в пользу антиправительственных протестующих.
Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Соединенные Штаты выводят часть персонала с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности ввиду усиления напряженности в регионе.
Военное вмешательство США представляется вероятным, а один из них отметил, что оно может произойти в течение ближайших 24 часов
Израильский чиновник также заявил, что, судя по всему, Трамп принял решение о вмешательстве, хотя его масштабы и сроки еще не определены.
Напомним
Министерство иностранных дел Канады выдало срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной.