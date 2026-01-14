США можуть атакувати Іран протягом 24 годин – Reuters
Київ • УНН
США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході. Іран попередив сусідів про удар у відповідь на американські бази.
США можуть завдати удару по Ірану протягом наступних 24 годин. Про це пише видання Reuters з посиланням на європейських чиновників, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході після того, як високопоставлений іранський чиновник повідомив, що Тегеран попередив сусідів про те, що завдасть удару по американських базах, якщо Вашингтон нанесе удар.
Видання додає, що оскільки керівництво Ірану намагається придушити найгірші внутрішні заворушення, з якими коли-небудь стикалася Ісламська Республіка, Тегеран прагне стримати неодноразові погрози президента США Дональда Трампа втрутитися на користь антиурядових протестувальників.
Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що Сполучені Штати виводять частину персоналу з ключових баз у регіоні в якості запобіжного заходу з огляду на посилення напруженості в регіоні.
Військове втручання США видається ймовірним, а один з них зазначив, що воно може відбутися протягом найближчих 24 годин
Ізраїльський чиновник також заявив, що, судячи з усього, Трамп прийняв рішення про втручання, хоча його масштаби та терміни ще не визначені.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Канади видало термінову рекомендацію своїм громадянам негайно залишити територію Ірану. Одночасно з цим уряд Іраку ухвалив рішення про повне припинення авіасполучення з сусідньою країною.