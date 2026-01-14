$43.180.08
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 3134 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 7450 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 10814 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11462 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12390 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11661 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 16378 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10213 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11346 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
Публікації
Ексклюзиви
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин – Reuters

Київ • УНН

 • 356 перегляди

США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході. Іран попередив сусідів про удар у відповідь на американські бази.

США можуть атакувати Іран протягом 24 годин – Reuters

США можуть завдати удару по Ірану протягом наступних 24 годин. Про це пише видання Reuters з посиланням на європейських чиновників, передає УНН

Деталі

Як пише видання, США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході після того, як високопоставлений іранський чиновник повідомив, що Тегеран попередив сусідів про те, що завдасть удару по американських базах, якщо Вашингтон нанесе удар.

Видання додає, що оскільки керівництво Ірану намагається придушити найгірші внутрішні заворушення, з якими коли-небудь стикалася Ісламська Республіка, Тегеран прагне стримати неодноразові погрози президента США Дональда Трампа втрутитися на користь антиурядових протестувальників.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що Сполучені Штати виводять частину персоналу з ключових баз у регіоні в якості запобіжного заходу з огляду на посилення напруженості в регіоні.

Військове втручання США видається ймовірним, а один з них зазначив, що воно може відбутися протягом найближчих 24 годин 

- заявили європейські чиновники. 

Ізраїльський чиновник також заявив, що, судячи з усього, Трамп прийняв рішення про втручання, хоча його масштаби та терміни ще не визначені.

Нагадаємо 

Міністерство закордонних справ Канади видало термінову рекомендацію своїм громадянам негайно залишити територію Ірану. Одночасно з цим уряд Іраку ухвалив рішення про повне припинення авіасполучення з сусідньою країною.

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Ірак
Дональд Трамп
Тегеран
Канада
Сполучені Штати Америки
Іран