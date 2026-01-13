Канада закликала громадян терміново покинути Іран, а Ірак скасував авіасполучення із країною

$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 4662 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 13014 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 16164 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 24609 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 21897 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25412 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33201 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49344 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37262 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Популярнi новини
Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВАPhoto13 січня, 09:49 • 6138 перегляди
Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктівVideo13 січня, 09:50 • 5472 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 29128 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 11846 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 4852 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 446 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 24617 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 29155 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 63371 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 58102 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Іран
Європа
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 4882 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 46218 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40418 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45542 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47259 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення

Канада закликала громадян терміново покинути Іран, а Ірак скасував авіасполучення із країною

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Канада рекомендує своїм громадянам негайно покинути Іран наземним транспортом. Ірак призупинив усі пасажирські авіарейси з Іраном.

Канада закликала громадян терміново покинути Іран, а Ірак скасував авіасполучення із країною

Міністерство закордонних справ Канади видало термінову рекомендацію своїм громадянам негайно залишити територію Ірану. Одночасно з цим уряд Іраку ухвалив рішення про повне припинення авіасполучення з сусідньою країною. Про це пише УНН.

Деталі

За офіційною інформацією канадського зовнішньополітичного відомства, виїзд рекомендується здійснювати негайно за умови дотримання заходів безпеки. Основними шляхами для евакуації визначено наземні пункти пропуску.

Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"13.01.26, 17:04 • 2270 переглядiв

Канадцям в Ірані слід виїхати зараз, якщо це безпечно. Наземний перетин кордону можливий через Вірменію та Туреччину. Власникам канадських паспортів не потрібна віза для в'їзду в будь-яку з цих країн

- йдеться у повідомленні МЗС Канади в соцмережі X.

Припинення авіасполучення з боку Іраку

За даними саудівського телеканалу Al Hadath, влада Іраку скасувала всі пасажирські авіарейси між Іраком та Іраном.

Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих13.01.26, 10:33 • 6346 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ірак
Вірменія
Канада
Туреччина
Іран