Канада закликала громадян терміново покинути Іран, а Ірак скасував авіасполучення із країною
Київ • УНН
Канада рекомендує своїм громадянам негайно покинути Іран наземним транспортом. Ірак призупинив усі пасажирські авіарейси з Іраном.
Міністерство закордонних справ Канади видало термінову рекомендацію своїм громадянам негайно залишити територію Ірану. Одночасно з цим уряд Іраку ухвалив рішення про повне припинення авіасполучення з сусідньою країною. Про це пише УНН.
Деталі
За офіційною інформацією канадського зовнішньополітичного відомства, виїзд рекомендується здійснювати негайно за умови дотримання заходів безпеки. Основними шляхами для евакуації визначено наземні пункти пропуску.
Канадцям в Ірані слід виїхати зараз, якщо це безпечно. Наземний перетин кордону можливий через Вірменію та Туреччину. Власникам канадських паспортів не потрібна віза для в'їзду в будь-яку з цих країн
Припинення авіасполучення з боку Іраку
За даними саудівського телеканалу Al Hadath, влада Іраку скасувала всі пасажирські авіарейси між Іраком та Іраном.
