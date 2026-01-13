Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав іранських протестувальників "захоплювати свої інституції", обіцяючи допомогу. Він скасував зустрічі з іранськими чиновниками до припинення вбивств.
Іранські патріоти, продовжуйте протести – захоплюйте свої інституції!!! Запам'ятайте імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну
Американський лідер додав, що скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників.
Допомога вже на підході. Зробимо Іран великим знову!!!
