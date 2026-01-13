$43.260.18
Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В Ірані внаслідок заворушень загинуло 648 людей, включаючи дев'ятьох неповнолітніх, та тисячі отримали поранення. Понад 10 000 протестувальників заарештовано, а влада називає їх ворогами Бога.

Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих

Внаслідок заворушень в Ірані загинуло вже 648 людей, включаючи дев’ятьох людей віком до 18 років. Також тисячі протестувальників отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на Iran Human Rights.

Деталі

Водночас, за іншими даними, загинули щонайменше кілька сотень людей, а за деякими оцінками - понад 6000. Через відключення інтернету з 8 січня та суворі обмеження доступу до інформації незалежно перевірити ці дані вкрай складно. Кількість заарештованих під час нещодавніх протестів, за оцінками, перевищує 10 000 осіб.

Влада Ісламської Республіки Іран називає протестувальників бунтівниками, мохаребами (ворогами Бога), терористами та агітаторами, пов'язуючи їх з Ізраїлем та США. За нинішніми іранськими законами, це є злочинами, які караються смертю. У Тегерані також пообіцяли "суворо" і "швидко" розглянути ці справи в спеціальних відділеннях Революційних судів.

Масові вбивства цивільних протестувальників, що відбуваються останніми днями в Ісламській Республіці, нагадують злочини режиму 1980-х років, які були визнані злочинами проти людяності. Ризик масових і позасудових страт протестувальників є надзвичайно серйозним. Згідно з принципом відповідальності за захист, міжнародне співтовариство має обов'язок захищати цивільних протестувальників від масових вбивств з боку Ісламської Республіки та її Корпусу вартових ісламської революції. Ми закликаємо людей і громадянське суспільство в демократичних країнах нагадати своїм урядам про цю відповідальність

 - заявив директор Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могхадам.

Нагадаємо

Влада США закликала своїх громадян негайно виїхати з Ірану через ескалацію протестів, які можуть перерости в насильство.

Водночас Ізраїль привів свої збройні сили у стан підвищеної готовності на тлі можливого військового втручання США в ситуацію в Ірані.

Євген Устименко

