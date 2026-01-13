Громадян США закликали негайно залишити Іран
Київ • УНН
Посольство США закликає своїх громадян негайно виїхати з Ірану через ескалацію протестів, які можуть перерости в насильство. Американцям радять мати план виїзду з країни, який "не залежить від допомоги уряду США".
Громадян США закликають негайно виїхати з Ірану. Про це повідомляється на сайті віртуального посольства США в Ірані, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що протести по всьому Ірану ескалюють і можуть перерости в насильство, що призведе до арештів і поранень.
Тривають посилені заходи безпеки, перекриття доріг, перебої в роботі громадського транспорту та блокування інтернету. Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до та з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня
У посольстві попереджають, що громадянам США слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії або Туреччини.
"Залиште Іран зараз. Майте план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США. Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому будинку або іншій безпечній будівлі. Майте запас їжі, води, ліків та інших предметів першої необхідності", - радять у посольстві.
Контекст
Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників".
За даними правозахисної організації HRANA, за останні 15 днів загинуло щонайменше 538 осіб (з них 490 - протестувальники). Крім того, затримано понад 10 000 людей.
Тим часом, за інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном13.01.26, 01:04 • 2244 перегляди