12 січня, 19:13 • 12108 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 20192 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 16615 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 18283 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 29264 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18008 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19624 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 41228 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37981 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29946 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Громадян США закликали негайно залишити Іран

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Посольство США закликає своїх громадян негайно виїхати з Ірану через ескалацію протестів, які можуть перерости в насильство. Американцям радять мати план виїзду з країни, який "не залежить від допомоги уряду США".

Громадян США закликали негайно залишити Іран

Громадян США закликають негайно виїхати з Ірану. Про це повідомляється на сайті віртуального посольства США в Ірані, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що протести по всьому Ірану ескалюють і можуть перерости в насильство, що призведе до арештів і поранень.

Тривають посилені заходи безпеки, перекриття доріг, перебої в роботі громадського транспорту та блокування інтернету. Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до та з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня

- йдеться у повідомленні.

У посольстві попереджають, що громадянам США слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії або Туреччини.

"Залиште Іран зараз. Майте план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США. Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому будинку або іншій безпечній будівлі. Майте запас їжі, води, ліків та інших предметів першої необхідності", - радять у посольстві.

Контекст

Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників".

За даними правозахисної організації HRANA, за останні 15 днів загинуло щонайменше 538 осіб (з них 490 - протестувальники). Крім того, затримано понад 10 000 людей.

Тим часом, за інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вірменія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран