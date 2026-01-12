В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 січня, 18:21 • 11619 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 19590 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 20402 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 21898 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 39667 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 30392 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33682 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43771 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68286 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45252 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
84%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 10427 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 8218 перегляди
Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися автоVideo11 січня, 19:23 • 2508 перегляди
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 2858 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 2202 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 39670 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 58785 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 107262 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 133686 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 102805 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Ульф Крістерссон
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Херсонська область
Ґренландія
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 2028 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 2246 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22247 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24923 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80731 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули

Київ • УНН

 • 42 перегляди

В Ірані оголошено триденну жалобу за силовиками, загиблими під час двотижневих заворушень. Правозахисники повідомляють про загибель понад 500 цивільних та 10 000 затриманих.

В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули

Уряд Ірану оголосив триденну загальнонаціональну жалобу. Офіційний Тегеран присвятив цей крок пам'яті загиблих силовиків, яких влада називає "мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Державне телебачення IRIB повідомило, що Кабінет міністрів вшановує представників сил безпеки та членів ополчення "Басідж", які загинули під час двотижневих заворушень. Влада описує події як "вуличне насильство, подібне до методів ІДІЛ", звинувачуючи у підбурюванні зовнішні сили.

За даними державного агентства Tasnim, з початку протестів, викликаних обвалом національної валюти та економічною кризою, було вбито понад 100 співробітників сил безпеки.

Дані правозахисників: сотні загиблих та масові арешти

Водночас правозахисна організація HRANA повідомляє про значно масштабніші жертви серед цивільного населення. За останні 15 днів:

  • загинуло щонайменше 538 осіб (з них 490 - протестувальники);
    • затримано понад 10 000 людей;
      • серед загиблих ідентифіковано щонайменше 54 особи, чиї імена підтверджені активістами.

        Нагадаємо

        Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників". Ситуація в країні залишається вкрай напруженою, а ООН вже назвала ці події критичною загрозою правам людини.  

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Сутички
        Блекаут 
        Організація Об'єднаних Націй
        Тегеран
        Сполучені Штати Америки
        Іран