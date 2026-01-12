В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули

Уряд Ірану оголосив триденну загальнонаціональну жалобу. Офіційний Тегеран присвятив цей крок пам'яті загиблих силовиків, яких влада називає "мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Державне телебачення IRIB повідомило, що Кабінет міністрів вшановує представників сил безпеки та членів ополчення "Басідж", які загинули під час двотижневих заворушень. Влада описує події як "вуличне насильство, подібне до методів ІДІЛ", звинувачуючи у підбурюванні зовнішні сили.

За даними державного агентства Tasnim, з початку протестів, викликаних обвалом національної валюти та економічною кризою, було вбито понад 100 співробітників сил безпеки.

Дані правозахисників: сотні загиблих та масові арешти

Водночас правозахисна організація HRANA повідомляє про значно масштабніші жертви серед цивільного населення. За останні 15 днів:

загинуло щонайменше 538 осіб (з них 490 - протестувальники);

затримано понад 10 000 людей;

серед загиблих ідентифіковано щонайменше 54 особи, чиї імена підтверджені активістами.

Нагадаємо

Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників". Ситуація в країні залишається вкрай напруженою, а ООН вже назвала ці події критичною загрозою правам людини.