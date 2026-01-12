В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков

$42.990.00
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Иране объявлен трехдневный траур по силовикам, погибшим во время двухнедельных беспорядков. Правозащитники сообщают о гибели более 500 гражданских лиц и 10 000 задержанных.

В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков

Правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур. Официальный Тегеран посвятил этот шаг памяти погибших силовиков, которых власти называют "мучениками Национального движения сопротивления иранцев против Америки и сионистского режима". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Государственное телевидение IRIB сообщило, что Кабинет министров чтит представителей сил безопасности и членов ополчения "Басидж", погибших во время двухнедельных беспорядков. Власти описывают события как "уличное насилие, подобное методам ИГИЛ", обвиняя в подстрекательстве внешние силы.

По данным государственного агентства Tasnim, с начала протестов, вызванных обвалом национальной валюты и экономическим кризисом, было убито более 100 сотрудников сил безопасности.

Данные правозащитников: сотни погибших и массовые аресты

В то же время правозащитная организация HRANA сообщает о значительно более масштабных жертвах среди гражданского населения. За последние 15 дней:

  • погибло по меньшей мере 538 человек (из них 490 - протестующие);
    • задержано более 10 000 человек;
      • среди погибших идентифицировано по меньшей мере 54 человека, чьи имена подтверждены активистами.

        Напомним

        Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков". Ситуация в стране остается крайне напряженной, а ООН уже назвала эти события критической угрозой правам человека.  

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Столкновения
        Блэкаут
        Организация Объединенных Наций
        Тегеран
        Соединённые Штаты
        Иран