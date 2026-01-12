В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков

Правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур. Официальный Тегеран посвятил этот шаг памяти погибших силовиков, которых власти называют "мучениками Национального движения сопротивления иранцев против Америки и сионистского режима". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Государственное телевидение IRIB сообщило, что Кабинет министров чтит представителей сил безопасности и членов ополчения "Басидж", погибших во время двухнедельных беспорядков. Власти описывают события как "уличное насилие, подобное методам ИГИЛ", обвиняя в подстрекательстве внешние силы.

По данным государственного агентства Tasnim, с начала протестов, вызванных обвалом национальной валюты и экономическим кризисом, было убито более 100 сотрудников сил безопасности.

Данные правозащитников: сотни погибших и массовые аресты

В то же время правозащитная организация HRANA сообщает о значительно более масштабных жертвах среди гражданского населения. За последние 15 дней:

погибло по меньшей мере 538 человек (из них 490 - протестующие);

задержано более 10 000 человек;

среди погибших идентифицировано по меньшей мере 54 человека, чьи имена подтверждены активистами.

Напомним

Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков". Ситуация в стране остается крайне напряженной, а ООН уже назвала эти события критической угрозой правам человека.