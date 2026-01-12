В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков
Киев • УНН
В Иране объявлен трехдневный траур по силовикам, погибшим во время двухнедельных беспорядков. Правозащитники сообщают о гибели более 500 гражданских лиц и 10 000 задержанных.
Правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур. Официальный Тегеран посвятил этот шаг памяти погибших силовиков, которых власти называют "мучениками Национального движения сопротивления иранцев против Америки и сионистского режима". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Государственное телевидение IRIB сообщило, что Кабинет министров чтит представителей сил безопасности и членов ополчения "Басидж", погибших во время двухнедельных беспорядков. Власти описывают события как "уличное насилие, подобное методам ИГИЛ", обвиняя в подстрекательстве внешние силы.
По данным государственного агентства Tasnim, с начала протестов, вызванных обвалом национальной валюты и экономическим кризисом, было убито более 100 сотрудников сил безопасности.
Данные правозащитников: сотни погибших и массовые аресты
В то же время правозащитная организация HRANA сообщает о значительно более масштабных жертвах среди гражданского населения. За последние 15 дней:
- погибло по меньшей мере 538 человек (из них 490 - протестующие);
- задержано более 10 000 человек;
- среди погибших идентифицировано по меньшей мере 54 человека, чьи имена подтверждены активистами.
Напомним
Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков". Ситуация в стране остается крайне напряженной, а ООН уже назвала эти события критической угрозой правам человека.