Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 7272 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 12329 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 12524 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 14528 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 24848 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16956 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18766 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39280 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37281 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29564 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.8м/с
82%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 7062 перегляди
Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф12 січня, 13:38 • 4134 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 8702 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 5220 перегляди
Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП12 січня, 15:52 • 3978 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 24849 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 32534 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 39281 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 36444 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 40912 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Молдова
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 33209 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28896 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34771 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36917 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92995 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном. Це рішення є остаточним і стосується будь-яких операцій зі США.

Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп вводить 25% мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це рішення є остаточним.

З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!

- написав Трамп.

Додамо, що раніше президент США відреагував на масові протести в Ірані, і запевнив, що США готові допомогти.

Нагадаємо

За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Спадкоємець іранського престолу Пахлаві оголосив новий етап повстання та закликав до захоплення держустанов12.01.26, 07:27 • 5722 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Truth Social
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран