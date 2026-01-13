Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном
Київ • УНН
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном. Це рішення є остаточним і стосується будь-яких операцій зі США.
Президент США Дональд Трамп вводить 25% мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
За його словами, це рішення є остаточним.
З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!
Додамо, що раніше президент США відреагував на масові протести в Ірані, і запевнив, що США готові допомогти.
Нагадаємо
За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.
