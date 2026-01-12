Спадкоємець іранського престолу Пахлаві оголосив новий етап повстання та закликав до захоплення держустанов
Київ • УНН
Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати держустанови та посольства, замінюючи прапор Ісламської Республіки на національний. Він прогнозує швидке падіння режиму та міжнародну підтримку.
Спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві виступив із екстреним зверненням до нації, оголосивши початок вирішальної фази боротьби за повалення режиму Ісламської Республіки. Заява з'явилася на тлі масштабних протестів, що тривають в Ірані протягом останніх двох тижнів. Про це пише УНН.
Деталі
У своєму зверненні в соцмережі Х Пахлаві підкреслив, що режим Алі Хаменеї перебуває у стані гострої нестачі сил для репресій. Лідер опозиції окреслив два ключові напрямки дій для прискорення падіння чинної влади:
Всередині Ірану: протестувальникам рекомендується не лише утримувати центральні вулиці міст, а й атакувати установи пропаганди та центри перекриття комунікацій. Силовикам та держслужбовцям надано вибір: перейти на бік народу або нести відповідальність за співучасть у злочинах.
В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули12.01.26, 05:39 • 1326 переглядiв
Міжнародний фронт: Пахлаві закликав іранську діаспору до символічного захоплення посольств та консульств, замінюючи прапор Ісламської Республіки на національний прапор Ірану.
Прогноз падіння режиму та міжнародна підтримка
Ми не дозволимо цим злочинцям проливати більше крові нашої молоді
Він наголосив, що збільшення кількості обстрілів цивільного населення є ознакою страху та агонії режиму, а не його сили.
Спадкоємець престолу також запевнив іранців, що вони не самотні у своїй боротьбі, та анонсував швидке надходження широкої міжнародної підтримки. Наразі ситуація в Ірані залишається критичною, а протести охоплюють дедалі більше регіонів країни.
Іран у вогні революції: понад 500 загиблих та загроза глобальних геополітичних змін12.01.26, 03:29 • 1528 переглядiв