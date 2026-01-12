Спадкоємець іранського престолу Пахлаві оголосив новий етап повстання та закликав до захоплення держустанов

$42.990.00
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 13807 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 23814 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 23064 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 24098 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 43817 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 32275 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34297 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44230 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69244 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 5650 перегляди
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 2744 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 5922 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto00:00 • 5764 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 4450 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 43845 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 60229 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 108655 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 135026 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 104125 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Джером Пауелл
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Вашингтон
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 4576 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 6046 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22810 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 25429 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 81261 перегляди
Спадкоємець іранського престолу Пахлаві оголосив новий етап повстання та закликав до захоплення держустанов

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати держустанови та посольства, замінюючи прапор Ісламської Республіки на національний. Він прогнозує швидке падіння режиму та міжнародну підтримку.

Спадкоємець іранського престолу Пахлаві оголосив новий етап повстання та закликав до захоплення держустанов

Спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві виступив із екстреним зверненням до нації, оголосивши початок вирішальної фази боротьби за повалення режиму Ісламської Республіки. Заява з'явилася на тлі масштабних протестів, що тривають в Ірані протягом останніх двох тижнів. Про це пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні в соцмережі Х Пахлаві підкреслив, що режим Алі Хаменеї перебуває у стані гострої нестачі сил для репресій. Лідер опозиції окреслив два ключові напрямки дій для прискорення падіння чинної влади:

Всередині Ірану: протестувальникам рекомендується не лише утримувати центральні вулиці міст, а й атакувати установи пропаганди та центри перекриття комунікацій. Силовикам та держслужбовцям надано вибір: перейти на бік народу або нести відповідальність за співучасть у злочинах.

В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули12.01.26, 05:39 • 1326 переглядiв

Міжнародний фронт: Пахлаві закликав іранську діаспору до символічного захоплення посольств та консульств, замінюючи прапор Ісламської Республіки на національний прапор Ірану.

Прогноз падіння режиму та міжнародна підтримка

Ми не дозволимо цим злочинцям проливати більше крові нашої молоді

- заявив Пахлаві.

Він наголосив, що збільшення кількості обстрілів цивільного населення є ознакою страху та агонії режиму, а не його сили.

Спадкоємець престолу також запевнив іранців, що вони не самотні у своїй боротьбі, та анонсував швидке надходження широкої міжнародної підтримки. Наразі ситуація в Ірані залишається критичною, а протести охоплюють дедалі більше регіонів країни. 

Іран у вогні революції: понад 500 загиблих та загроза глобальних геополітичних змін12.01.26, 03:29 • 1528 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Алі Хаменеї
Іран