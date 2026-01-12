Наследник иранского престола Пехлеви объявил новый этап восстания и призвал к захвату госучреждений

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 1552 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 13664 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 23720 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 22992 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 24048 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 43714 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 32227 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34288 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44222 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69231 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
84%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 5338 просмотра
Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины11 января, 22:25 • 2668 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 5418 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 5438 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 3952 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 43711 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 60155 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 108577 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 134950 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 104056 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 4370 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 5836 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22778 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25400 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81236 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Наследник иранского престола Пехлеви объявил новый этап восстания и призвал к захвату госучреждений

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Реза Пехлеви призвал иранцев захватывать госучреждения и посольства, заменяя флаг Исламской Республики на национальный. Он прогнозирует скорое падение режима и международную поддержку.

Наследник иранского престола Пехлеви объявил новый этап восстания и призвал к захвату госучреждений

Наследник иранского престола Реза Пехлеви выступил с экстренным обращением к нации, объявив о начале решающей фазы борьбы за свержение режима Исламской Республики. Заявление появилось на фоне масштабных протестов, продолжающихся в Иране в течение последних двух недель. Об этом пишет УНН.

Детали

В своем обращении в соцсети Х Пехлеви подчеркнул, что режим Али Хаменеи находится в состоянии острой нехватки сил для репрессий. Лидер оппозиции обозначил два ключевых направления действий для ускорения падения действующей власти:

Внутри Ирана: протестующим рекомендуется не только удерживать центральные улицы городов, но и атаковать учреждения пропаганды и центры перекрытия коммуникаций. Силовикам и госслужащим предоставлен выбор: перейти на сторону народа или нести ответственность за соучастие в преступлениях.

В Иране объявлен трехдневный траур: несмотря на более чем 500 гражданских жертв, власти чествуют погибших силовиков12.01.26, 05:39 • 1320 просмотров

Международный фронт: Пехлеви призвал иранскую диаспору к символическому захвату посольств и консульств, заменяя флаг Исламской Республики на национальный флаг Ирана.

Прогноз падения режима и международная поддержка

Мы не позволим этим преступникам проливать больше крови нашей молодежи

- заявил Пехлеви.

Он подчеркнул, что увеличение количества обстрелов гражданского населения является признаком страха и агонии режима, а не его силы.

Наследник престола также заверил иранцев, что они не одиноки в своей борьбе, и анонсировал скорое поступление широкой международной поддержки. Сейчас ситуация в Иране остается критической, а протесты охватывают все больше регионов страны. 

Иран в огне революции: более 500 погибших и угроза глобальных геополитических изменений12.01.26, 03:29 • 1520 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Иран