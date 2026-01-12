Наследник иранского престола Пехлеви объявил новый этап восстания и призвал к захвату госучреждений

Наследник иранского престола Реза Пехлеви выступил с экстренным обращением к нации, объявив о начале решающей фазы борьбы за свержение режима Исламской Республики. Заявление появилось на фоне масштабных протестов, продолжающихся в Иране в течение последних двух недель. Об этом пишет УНН.

Детали

В своем обращении в соцсети Х Пехлеви подчеркнул, что режим Али Хаменеи находится в состоянии острой нехватки сил для репрессий. Лидер оппозиции обозначил два ключевых направления действий для ускорения падения действующей власти:

Внутри Ирана: протестующим рекомендуется не только удерживать центральные улицы городов, но и атаковать учреждения пропаганды и центры перекрытия коммуникаций. Силовикам и госслужащим предоставлен выбор: перейти на сторону народа или нести ответственность за соучастие в преступлениях.

Международный фронт: Пехлеви призвал иранскую диаспору к символическому захвату посольств и консульств, заменяя флаг Исламской Республики на национальный флаг Ирана.

Прогноз падения режима и международная поддержка

Мы не позволим этим преступникам проливать больше крови нашей молодежи - заявил Пехлеви.

Он подчеркнул, что увеличение количества обстрелов гражданского населения является признаком страха и агонии режима, а не его силы.

Наследник престола также заверил иранцев, что они не одиноки в своей борьбе, и анонсировал скорое поступление широкой международной поддержки. Сейчас ситуация в Иране остается критической, а протесты охватывают все больше регионов страны.

