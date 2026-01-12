$42.990.00
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 17253 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 18727 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 20406 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 37137 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29344 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33238 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43467 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67648 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44944 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Графики отключений электроэнергии
Иран в огне революции: более 500 погибших и угроза глобальных геополитических изменений

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Массовые протесты в Иране, продолжающиеся две недели, привели к гибели более 530 протестующих и аресту более 10 000 человек. Эти события могут радикально изменить мировую геополитику и энергетическую безопасность, вызвав рост цен на нефть.

Иран в огне революции: более 500 погибших и угроза глобальных геополитических изменений

Массовые протесты в Иране, продолжающиеся две недели, переросли в масштабное восстание, способное свергнуть Исламскую Республику. По состоянию на 12 января 2026 года ситуация достигла критической черты: по данным правозащитных организаций, во время силовых разгонов было убито более 530 протестующих, а число арестованных превысило 10 000 человек. Аналитики утверждают, что успех этой революции станет важнейшим событием с 1979 года, радикально изменив мировую геополитику и энергетическую безопасность. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главным фактором народного гнева стал полный экономический крах и рекордный валютный кризис. Сейчас протесты охватили всю страну с населением 90 миллионов человек - от столицы Тегерана до отдаленных провинций. Власти пытаются подавить сопротивление, блокируя интернет и телефонную связь, чтобы скрыть масштабы коррупции и репрессий, однако демонстрации только усиливаются.

Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11.01.26, 09:03 • 21212 просмотров

Бывшие аналитики ЦРУ отмечают, что у режима остается все меньше инструментов для восстановления контроля, поскольку экономические рычаги полностью утрачены.

Международная реакция и скачок цен на нефть

События в Иране уже вызвали хаос на мировых рынках. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, превысив 63 доллара за баррель, из-за опасений остановки поставок от четвертого по величине производителя ОПЕК. Мировые лидеры и инвесторы внимательно следят за действиями США: президент Дональд Трамп уже предупредил Тегеран о готовности нанести военные удары, если убийства мирных граждан не прекратятся.

Трампа проинформировали о вариантах удара по Ирану на фоне продолжающихся протестов - NYT11.01.26, 11:23 • 10475 просмотров

Эскалация вокруг Ирана происходит на фоне радикального усиления влияния Вашингтона в других регионах, в частности в Венесуэле. Потенциальное свержение режима аятолл может в корне переформатировать баланс сил на Ближнем Востоке, ликвидировав десятилетия вражды, однако путь к этому сейчас сопровождается большим количеством жертв и риском повсеместного хаоса. 

КСИР объявил безопасность "красной линией" и пообещал подавить протесты в Иране11.01.26, 01:53 • 8550 просмотров

Степан Гафтко

