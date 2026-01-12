Иран в огне революции: более 500 погибших и угроза глобальных геополитических изменений

Массовые протесты в Иране, продолжающиеся две недели, переросли в масштабное восстание, способное свергнуть Исламскую Республику. По состоянию на 12 января 2026 года ситуация достигла критической черты: по данным правозащитных организаций, во время силовых разгонов было убито более 530 протестующих, а число арестованных превысило 10 000 человек. Аналитики утверждают, что успех этой революции станет важнейшим событием с 1979 года, радикально изменив мировую геополитику и энергетическую безопасность. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главным фактором народного гнева стал полный экономический крах и рекордный валютный кризис. Сейчас протесты охватили всю страну с населением 90 миллионов человек - от столицы Тегерана до отдаленных провинций. Власти пытаются подавить сопротивление, блокируя интернет и телефонную связь, чтобы скрыть масштабы коррупции и репрессий, однако демонстрации только усиливаются.

Бывшие аналитики ЦРУ отмечают, что у режима остается все меньше инструментов для восстановления контроля, поскольку экономические рычаги полностью утрачены.

Международная реакция и скачок цен на нефть

События в Иране уже вызвали хаос на мировых рынках. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, превысив 63 доллара за баррель, из-за опасений остановки поставок от четвертого по величине производителя ОПЕК. Мировые лидеры и инвесторы внимательно следят за действиями США: президент Дональд Трамп уже предупредил Тегеран о готовности нанести военные удары, если убийства мирных граждан не прекратятся.

Эскалация вокруг Ирана происходит на фоне радикального усиления влияния Вашингтона в других регионах, в частности в Венесуэле. Потенциальное свержение режима аятолл может в корне переформатировать баланс сил на Ближнем Востоке, ликвидировав десятилетия вражды, однако путь к этому сейчас сопровождается большим количеством жертв и риском повсеместного хаоса.

