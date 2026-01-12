$42.990.00
Іран у вогні революції: понад 500 загиблих та загроза глобальних геополітичних змін

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Масові протести в Ірані, що тривають два тижні, призвели до загибелі понад 530 протестувальників та арешту понад 10 000 осіб. Ці події можуть радикально змінити світову геополітику та енергетичну безпеку, спричинивши зростання цін на нафту.

Іран у вогні революції: понад 500 загиблих та загроза глобальних геополітичних змін

Масові протести в Ірані, що тривають два тижні, переросли у масштабне повстання, здатне повалити Ісламську Республіку. Станом на 12 січня 2026 року ситуація досягла критичної межі: за даними правозахисних організацій, під час силових розгорів було вбито понад 530 протестувальників, а кількість заарештованих перевищила 10 000 осіб. Аналітики стверджують, що успіх цієї революції стане найважливішою подією з 1979 року, радикально змінивши світову геополітику та енергетичну безпеку. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головним чинником народного гніву став повний економічний крах та рекордна валютна криза. Наразі протести охопили всю країну з населенням 90 мільйонів осіб - від столиці Тегерана до віддалених провінцій. Влада намагається придушити опір, блокуючи інтернет та телефонний зв'язок, щоб приховати масштаби корупції та репресій, проте демонстрації лише посилюються.

Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11.01.26, 09:03 • 21211 переглядiв

Колишні аналітики ЦРУ зазначають, що у режиму залишається все менше інструментів для відновлення контролю, оскільки економічні важелі повністю втрачено.

Міжнародна реакція та стрибок цін на нафту

Події в Ірані вже спричинили хаос на світових ринках. Ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 5%, перевищивши 63 долари за барель, через побоювання зупинки поставок від четвертого за величиною виробника ОПЕК. Світові лідери та інвестори уважно стежать за діями США: президент Дональд Трамп вже попередив Тегеран про готовність завдати військових ударів, якщо вбивства мирних громадян не припиняться.

Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT11.01.26, 11:23 • 10473 перегляди

Ескалація навколо Ірану відбувається на тлі радикального посилення впливу Вашингтона в інших регіонах, зокрема у Венесуелі. Потенційне повалення режиму аятол може докорінно переформатувати баланс сил на Близькому Сході, ліквідувавши десятиліття ворожнечі, проте шлях до цього наразі супроводжується великою кількістю жертв та ризиком повсюдного хаосу. 

КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані11.01.26, 01:53 • 8548 переглядiв

Степан Гафтко

