Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану - CNN

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей. Про це повідомляє CNN посилаючись на два американські посадовці, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп розглядає можливість виконання своїх недавніх погроз завдати удару по іранському режиму, якщо той застосує силу проти цивільного населення.

Посадовці розповіли, що президент США був проінформований останніми днями про різні плани втручання, оскільки насильство в країні призвело до десятків смертей і арештів.

Джерела зазначають, що йому представили низку варіантів дій проти Ірану.

У неділю сам Трамп заявив, що іранська сторона попросила його про переговори.

Лідери Ірану хочуть вести переговори. Я думаю, вони втомилися від побоїв з боку Сполучених Штатів. Іран хоче вести переговори з нами - зазначив він.

Трамп розповів, що його найбільше турбує насильство проти протестувальників.

Схоже, що загинули люди, які не повинні були загинути. Вони жорстокі, якщо їх можна назвати лідерами. Я не знаю, чи їхні лідери просто правлять за допомогою насильства, але ми дуже серйозно ставимося до цього - сказав Трамп журналістам у неділю на борту літака Air Force One.

Він також додав, що американські військові вивчають поточну ситуацію.

"І ми розглядаємо кілька дуже сильних варіантів. Ми приймемо рішення", – заявив Трамп.

При цьому посадовці наголошують, що президент ще не ухвалив остаточного рішення щодо втручання, але він серйозно розглядає можливість вжиття заходів, оскільки кількість загиблих в Ірані продовжує зростати.

Варіанти, які розглядає президент, не передбачають введення військ в Іран, розповів телеканалу представник Білого дому.

Нагадаємо

Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників". Ситуація в країні залишається вкрай напруженою, а ООН вже назвала ці події критичною загрозою правам людини.

