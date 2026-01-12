$42.990.00
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 17316 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 26458 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 25309 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 25705 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 46860 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 33668 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34527 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44468 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69788 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану - CNN

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій в Ірані після загибелі десятків людей під час антиурядових протестів. Він був поінформований про різні плани втручання, але остаточного рішення ще не прийняв.

Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану - CNN

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей. Про це повідомляє  CNN посилаючись на два американські посадовці, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп розглядає можливість виконання своїх недавніх погроз завдати удару по іранському режиму, якщо той застосує силу проти цивільного населення.

Посадовці розповіли, що президент США був проінформований останніми днями про різні плани втручання, оскільки насильство в країні призвело до десятків смертей і арештів.

Джерела зазначають, що йому представили низку варіантів дій проти Ірану.

У неділю сам Трамп заявив, що іранська сторона попросила його про переговори.

Лідери Ірану хочуть вести переговори. Я думаю, вони втомилися від побоїв з боку Сполучених Штатів. Іран хоче вести переговори з нами

- зазначив він.

Трамп розповів, що його найбільше турбує насильство проти протестувальників.

Схоже, що загинули люди, які не повинні були загинути. Вони жорстокі, якщо їх можна назвати лідерами. Я не знаю, чи їхні лідери просто правлять за допомогою насильства, але ми дуже серйозно ставимося до цього

- сказав Трамп журналістам у неділю на борту літака Air Force One.

Він також додав, що американські військові вивчають поточну ситуацію.

"І ми розглядаємо кілька дуже сильних варіантів. Ми приймемо рішення", – заявив Трамп.

При цьому посадовці наголошують, що президент ще не ухвалив остаточного рішення щодо втручання, але він серйозно розглядає можливість вжиття заходів, оскільки кількість загиблих в Ірані продовжує зростати.

Варіанти, які розглядає президент, не передбачають введення військ в Іран, розповів телеканалу представник Білого дому.

Нагадаємо

Протести в Ірані тривають третій тиждень на тлі інтернет-блекауту та погроз з боку президента Масуда Пезешкіана застосувати жорсткі заходи проти "погромників". Ситуація в країні залишається вкрай напруженою, а ООН вже назвала ці події критичною загрозою правам людини.  

В Ірані оголошено триденну жалобу: попри понад 500 цивільних жертв, влада вшановує силовиків, які загинули12.01.26, 05:39 • 1734 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран