Трамп рассматривает возможность военных действий против Ирана - CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность выполнения своих недавних угроз нанести удар по иранскому режиму, если тот применит силу против гражданского населения.

Чиновники рассказали, что президент США был проинформирован в последние дни о различных планах вмешательства, поскольку насилие в стране привело к десяткам смертей и арестов.

Источники отмечают, что ему представили ряд вариантов действий против Ирана.

В воскресенье сам Трамп заявил, что иранская сторона попросила его о переговорах.

Лидеры Ирана хотят вести переговоры. Я думаю, они устали от побоев со стороны Соединенных Штатов. Иран хочет вести переговоры с нами - отметил он.

Трамп рассказал, что его больше всего беспокоит насилие против протестующих.

Похоже, что погибли люди, которые не должны были погибнуть. Они жестоки, если их можно назвать лидерами. Я не знаю, их ли лидеры просто правят с помощью насилия, но мы очень серьезно относимся к этому - сказал Трамп журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One.

Он также добавил, что американские военные изучают текущую ситуацию.

"И мы рассматриваем несколько очень сильных вариантов. Мы примем решение", – заявил Трамп.

При этом чиновники подчеркивают, что президент еще не принял окончательного решения относительно вмешательства, но он серьезно рассматривает возможность принятия мер, поскольку число погибших в Иране продолжает расти.

Варианты, которые рассматривает президент, не предусматривают ввода войск в Иран, рассказал телеканалу представитель Белого дома.

Напомним

Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков". Ситуация в стране остается крайне напряженной, а ООН уже назвала эти события критической угрозой правам человека.

