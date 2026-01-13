$43.080.09
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания
Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин для всех стран, ведущих бизнес с Ираном. Это решение является окончательным и касается любых операций с США.

Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп вводит 25% пошлины для всех стран, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По его словам, это решение является окончательным.

С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!

- написал Трамп.

Добавим, что ранее президент США отреагировал на массовые протесты в Иране и заверил, что США готовы помочь.

Напомним

По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Наследник иранского престола Пехлеви объявил новый этап восстания и призвал к захвату госучреждений12.01.26, 07:27 • 5720 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Truth Social
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран