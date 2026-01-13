Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп вводит 25% пошлины для всех стран, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По его словам, это решение является окончательным.

С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!