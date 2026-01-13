Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин для всех стран, ведущих бизнес с Ираном. Это решение является окончательным и касается любых операций с США.
Детали
По его словам, это решение является окончательным.
С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!
Добавим, что ранее президент США отреагировал на массовые протесты в Иране и заверил, что США готовы помочь.
Напомним
По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.
