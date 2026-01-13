Граждан США призвали немедленно покинуть Иран
Киев • УНН
Посольство США призывает своих граждан немедленно выехать из Ирана из-за эскалации протестов, которые могут перерасти в насилие. Американцам советуют иметь план выезда из страны, который "не зависит от помощи правительства США".
Граждан США призывают немедленно покинуть Иран. Об этом сообщается на сайте виртуального посольства США в Иране, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что протесты по всему Ирану эскалируют и могут перерасти в насилие, что приведет к арестам и ранениям.
Продолжаются усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, перебои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Правительство Ирана ограничило доступ к мобильным, стационарным и национальным интернет-сетям. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из него, некоторые из них приостанавливают обслуживание до пятницы, 16 января
В посольстве предупреждают, что гражданам США следует ожидать продолжения перебоев с интернетом, планировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию.
"Покиньте Иран сейчас. Имейте план выезда из Ирана, который не зависит от помощи правительства США. Если вы не можете выехать, найдите безопасное место в вашем доме или другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости", - советуют в посольстве.
Контекст
Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков".
По данным правозащитной организации HRANA, за последние 15 дней погибло по меньшей мере 538 человек (из них 490 - протестующие). Кроме того, задержано более 10 000 человек.
Тем временем, по информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.
Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном13.01.26, 01:04 • 2658 просмотров