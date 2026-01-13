$43.080.09
12 января, 19:13 • 13165 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 22344 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 17597 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 19148 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30411 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18263 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19837 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 41721 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 38195 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30042 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Граждан США призвали немедленно покинуть Иран

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Посольство США призывает своих граждан немедленно выехать из Ирана из-за эскалации протестов, которые могут перерасти в насилие. Американцам советуют иметь план выезда из страны, который "не зависит от помощи правительства США".

Граждан США призвали немедленно покинуть Иран

Граждан США призывают немедленно покинуть Иран. Об этом сообщается на сайте виртуального посольства США в Иране, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что протесты по всему Ирану эскалируют и могут перерасти в насилие, что приведет к арестам и ранениям.

Продолжаются усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, перебои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Правительство Ирана ограничило доступ к мобильным, стационарным и национальным интернет-сетям. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из него, некоторые из них приостанавливают обслуживание до пятницы, 16 января

- говорится в сообщении.

В посольстве предупреждают, что гражданам США следует ожидать продолжения перебоев с интернетом, планировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию.

"Покиньте Иран сейчас. Имейте план выезда из Ирана, который не зависит от помощи правительства США. Если вы не можете выехать, найдите безопасное место в вашем доме или другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости", - советуют в посольстве.

Контекст

Протесты в Иране продолжаются третью неделю на фоне интернет-блэкаута и угроз со стороны президента Масуда Пезешкиана применить жесткие меры против "погромщиков".

По данным правозащитной организации HRANA, за последние 15 дней погибло по меньшей мере 538 человек (из них 490 - протестующие). Кроме того, задержано более 10 000 человек.

Тем временем, по информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном13.01.26, 01:04 • 2658 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Армения
Турция
Соединённые Штаты
Иран